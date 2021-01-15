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認證拜登當選 辦公室遭塗鴉

奧斯汀訊
德州共和黨國會眾議員麥考爾在湯博爾辦公室遭人噴漆塗鴉。（Michael McCaul辦公室／休士頓紀事報）
德州共和黨國會眾議員麥考爾在湯博爾辦公室遭人噴漆塗鴉。（Michael McCaul辦公室／休士頓紀事報）

德州共和黨國會眾議員麥考爾(Michael McCaul) ，上周投下贊成票認證拜登當選引發川粉憤恨，他在湯博爾(Tomball)的地區辦公室遭人噴漆塗鴉。

11日（周一）清晨麥考爾辦公室的人員來上班時，發現玻璃門窗上被白色噴漆噴了「叛徒」(traitor)等字樣，立即向湯博爾市警局報案，所幸除了噴漆以外沒有其他的損壞。麥考爾在華府聞訊後發表書面聲明，指出雖然大選結果不如共和黨員之意，但拜登確實贏得選舉，現在大家應該以國為重，共同為國家利益努力，而不是用採取暴力的手段。

上周三國會暴動發生後，川普的律師警告川普不要自我特赦(self-pardon) ，因為特赦自己代表自認有錯，讓民事索賠訴訟易於獲勝，更何況自我特赦最終必然被聯邦最高法院宣判無效。白宮透露出的內情指出，川普聞訊之初大怒，不願相信律師所言，但最後陷入深深的憂愁恐懼之中。律師告訴川普應以OJ辛普森(O.J. Simpson)為鑑，雖然OJ在刑事案件中躲過一劫免於坐牢，但死者家屬後來提出的巨額民事訴訟，讓他徹底破產並永難翻身。

暴動中死難者的家屬以及受傷的警民，預期將會很快提出對川普及其共謀者的索賠訴訟，川普將終身被官司糾纏無法解脫，他的資產也面臨重大危機。20日川普下台後，對他的清算(reckoning)將會啟動，過去四年的諸多可疑事件將被深入調查，他的子女也面臨類似的窘境。

俗話說「牆危眾人推」，清算尚未開始，幾所頒給川普榮譽博士學位的大學已經撤銷其頭銜，德意志銀行(Deutsche Bank)和簽名銀行(Signature Bank)宣布不再給予川普企業融資。川普向銀行借貸的3億元融資即將到期，屆時其他銀行若不接手，川普集團將被迫變賣資產。目前為止最沉重的打擊來自職業高爾夫協會美國分會(P.G.A. of America) ，原定明年5月在新澤西州川普高爾夫球場舉行的「2022年全球高爾夫錦標賽」將易地舉行。

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