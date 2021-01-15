休城半天內 接連4起兇殺案

警方發現車內駕駛員位置有一男性胸部中了兩槍。（click2houston視頻截圖）

休士頓 14日半天內接連發生四起兇殺案。有線索的民眾可撥打713-222-8477給警方。

休士頓click2houston報導，第一起命案中，60歲居民Joseph Kasavage頭部受傷在醫院搶救無效死亡。目前警方在等待屍檢結果，但警員稱嫌犯與死者在下午2時30分於Heron Drive一住處發生扭打。警方認為，送死者來醫院的人即為作案人。

第二起案件中，警方接到報警電話於7時10分趕到Morris街1700號街區，靠近Hardy大街。當時一名58歲的女子已經倒地身亡。警方稱受害人被一名男子用刀刺死，這名男子目前已自首。女子身份還未公佈。

第三起案件中，警方於9時50分接到報警電話趕到Rookin大街6000號街區。報警電話稱聽到槍聲。休士頓警員David Higgs說，「警方趕到後，發現車內坐在駕駛座的男子胸部中了兩槍。從現場可以推斷出子彈是在車內打出的。有人聽見槍響報了警。」

第四起案件發生在Hillcroft大街一幢公寓內，靠近Clarewood Drive。一名男子在上午10時45分在公寓內被槍殺。目前警方還未掌握太多線索。休士頓警員Nina Sharp說，「有目擊者稱兩名年輕的西裔男子，大約20幾歲，當時在追這名死者。」