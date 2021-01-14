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德州去年48警殉職 全美居首

休士頓訊
2020年德州有48名警員因公殉職，居全美之首。圖為休士頓市警局員警。（休士頓警局臉書）
2020年德州有48名警員因公殉職，居全美之首。圖為休士頓市警局員警。（休士頓警局臉書）

國家執法人員紀念展覽館統計，2020年是全美執法人員因公殉職最多一年，共有超過200人死亡，而德州居全美之首。

休士頓click2houston.com報導，2020年全美執法人員死亡數急劇上升96%，最直接原因就是COVID-19疫情。德州居首是48人，其它各州依次是紐約、佛羅里達、喬治亞、路易斯安納。全美13個州在2020年沒有執法人員死亡。

國家執法人員紀念基金會執行長Marcia Ferranto表示，作為因公殉職執法人員的主要負責機關，每年此時總是提醒我們，有很多執法人員在履行使命時獻出自己生命。也更凸顯在執法中保障安全的重要。由於COVID-19大爆發，2020年成為自1974年以來在崗執法人員死亡數最多的一年。

除了COVID-19疫情，在執法中遭遇交通事故，也是導致死亡數增多另一主要原因，而且該數字呈現上升趨勢。與槍支有關死亡人數卻下降了約6%。該報告還記錄一次直升機墜毀事件。

該展覽館該列出自1786年有記錄以來，2萬2217名因公殉職人員名單。全美在2020年因公殉職人員是246人，其中18名女性，平均年齡47歲。

德州 疫情 紐約

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