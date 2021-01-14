疫情打擊 知名酒店倒閉

位於休士頓市中心的豪華酒店Hotel Alessandra。（網路截圖）

享有美譽的休士頓 一家高端旅館 近日宣布永久關閉。旅館名為Hotel Alessandre，一同關閉的還有旅館餐廳及配套設施。據旅館發言人稱，關閉原因是新冠肺炎疫情 發生，對旅館業務造成嚴重衝擊，迫使管理方研究決定將旅館永久關閉。旅館在官方網站也發布聲明，對給各方顧客造成不便表示歉意。

據chron.com消息，旅館隸屬Midway and Valencia Hotel Group，是休士頓市中心一座豪華旅館，位於達拉斯街1070號（1070 Dallas St. ）。原先該旅館聲明是臨時關閉，後改為永久歇業。

該旅館共有21層，由休士頓市的Valencia Hotel Group運營，開發商是Midway地產公司。於2017年10月開始營業，有223間客房、一個汗蒸水療中心、豪華酒吧及高檔餐廳組成。旅館餐廳美食被當地媒體倍加讚譽，獲評2018年和2019年休士頓百家餐廳特色美食之列，其獨特的地中海風味佳餚更是讓美食愛好者津津樂道。

儘管旅館在當地享有盛譽，但由於疫情發生，旅館運營陷入困境。據休士頓紀事報2020年12月報導，當地旅館行業在當年3月和4月間失去大約9100個工作崗位，約佔休士頓地區整個旅館業崗位的三分之一。