我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

疫情打擊 知名酒店倒閉

休士頓訊
位於休士頓市中心的豪華酒店Hotel Alessandra。（網路截圖）
位於休士頓市中心的豪華酒店Hotel Alessandra。（網路截圖）

享有美譽的休士頓一家高端旅館近日宣布永久關閉。旅館名為Hotel Alessandre，一同關閉的還有旅館餐廳及配套設施。據旅館發言人稱，關閉原因是新冠肺炎疫情發生，對旅館業務造成嚴重衝擊，迫使管理方研究決定將旅館永久關閉。旅館在官方網站也發布聲明，對給各方顧客造成不便表示歉意。

據chron.com消息，旅館隸屬Midway and Valencia Hotel Group，是休士頓市中心一座豪華旅館，位於達拉斯街1070號（1070 Dallas St. ）。原先該旅館聲明是臨時關閉，後改為永久歇業。

該旅館共有21層，由休士頓市的Valencia Hotel Group運營，開發商是Midway地產公司。於2017年10月開始營業，有223間客房、一個汗蒸水療中心、豪華酒吧及高檔餐廳組成。旅館餐廳美食被當地媒體倍加讚譽，獲評2018年和2019年休士頓百家餐廳特色美食之列，其獨特的地中海風味佳餚更是讓美食愛好者津津樂道。

儘管旅館在當地享有盛譽，但由於疫情發生，旅館運營陷入困境。據休士頓紀事報2020年12月報導，當地旅館行業在當年3月和4月間失去大約9100個工作崗位，約佔休士頓地區整個旅館業崗位的三分之一。

旅館 休士頓 疫情

上一則

德州去年48警殉職 全美居首

下一則

美墨圍牆450哩 80哩川普新建

延伸閱讀

暴力強迫賣淫 男判無期徒刑

暴力強迫賣淫 男判無期徒刑
場邊人語／疫情快傳 聯盟速斷

場邊人語／疫情快傳 聯盟速斷
韓式烤肉HONEY PIG 好滋味網路爆紅 進駐休士頓頂好廣場

韓式烤肉HONEY PIG 好滋味網路爆紅 進駐休士頓頂好廣場
休士頓市議員Edward Pollard、西南管理區 聯合發放食品

休士頓市議員Edward Pollard、西南管理區 聯合發放食品
勁球獎百萬元 休士頓開出

勁球獎百萬元 休士頓開出
休士頓台大校友會 回顧2020疫年

休士頓台大校友會 回顧2020疫年

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休