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美墨圍牆450哩 80哩川普新建

德州訊
美墨邊境墻。（KHOU電視台截圖）
美墨邊境墻。（KHOU電視台截圖）

川普總統13日到德州南部邊界的Hidalgo縣Alamo鎮，參與慶祝建成450哩美墨邊境牆的儀式。川普一再宣揚的邊界圍牆，究竟繳出怎樣的成績單？有多少部分是真正新建的？答案是大部分是灌水的政績。

根據KHOU電視台調查報導，從聯邦海關與邊境保護局（CBP）提供網路互動地圖可以看出，截至今年1月5日，CBP宣稱有452哩城牆已經建成，耗費了68萬1000噸鋼鐵、97萬1000立方呎的水泥。KHOU分析，這450哩的城牆，大部分都是先前已經存在的。

根據CBP，美墨邊境長約771哩，在2017年1月川普總統上任後到現在，其中的450哩的邊境加建城牆。這其中有373哩是在原有的阻礙物基礎上，進行更新和加建，只有剩下的80哩，是從無到有的新牆。原有的這些邊境障礙物都是在前幾位總統任職期間建造，主要也是為了阻擋礙行人、汽車的進入。

此外，根據CBP的地圖，在德州Rio Grande谷境內的城牆，多處於正在施工或準備施工的階段。根據CBP文件，與其他州相比，德州境內的美墨邊境城牆建造的最少、待施工的部分最多。

日前川普總統已經批准，用於建造700哩城牆的150億元聯邦資金來自國土安全部，國防部以及Treasury Forfeiture基金。但墨西哥一分錢都沒出。

簡言之，在川普總統的領導下，建成美墨邊境城牆450哩，但其中大部分都不是從零開始建的城牆。

美墨邊境墻。（KHOU電視台截圖）
美墨邊境墻。（KHOU電視台截圖）

美墨邊境 川普 CBP

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