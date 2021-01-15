奧斯汀北部威廉姆森縣GDP增幅 全美第1 華奧地產歡迎投資

2020年威廉姆森縣許多城市的房屋銷售和開工數都比去年強勁，建造速度已經跟不上需求。

根據美國 經濟分析局BAE 12月發布的報告顯示，奧斯汀北部威廉 姆森縣(Williamson County)的2019年國內生產總值GDP同比增幅最高，使其成為美國大型縣中增長最快的經濟體。

住宅銷售額 飆升53%

數據顯示，威廉姆森縣是美國2848個縣中的實際GDP同比增長的縣之一。其他還有612個縣GDP減少了，17個保持不變。威廉姆森縣2018年至2019年間GDP增長了6％，BEA認為耐用品製造業是威廉姆森縣增長的主要貢獻產業。2020年威廉姆森縣許多城市的房屋銷售和開工數都比去年強勁，建造速度已經跟不上需求。

奧斯汀房地產經紀人委員會稱，去年10月，威廉姆森縣的住宅銷售較去年同期增長37%，銷售額飆升53%，達到4.51億美元。房屋中位價上漲11%，庫存不足是主要的原因。專家認為，一個健康的市場應有大約六個月的房屋庫存，而威廉姆森縣的房屋庫存只有大約三周。

人口激增的主要原因之一就是就業，蘋果公司就是一個很好的例子，該公司現有的工廠已在奧斯汀僱用了大約6000名員工，正在建設的133英畝新園區最初將容納5000名員工，最終將能1.5萬名。這讓一些人相信，蘋果公司可能很快就會成為德州 中部最大的私營雇主。目前，戴爾的當地員工人數為1.4萬，HEB為1.5萬人。威廉姆森縣許多城市的房屋銷售和開工數都比去年強勁，建造速度已經跟不上需求。

在去年舉辦的增長峰會中，數十位商界領袖和市政領導一致認為，就經濟發展方面來說，奧斯汀地區在由Covid-19引發的衰退中幾乎沒受到什麼影響。

在去年12月3日舉辦的威廉姆森縣增長峰會中，數十位商界領袖和市政領導一致認為，就經濟發展方面來說，奧斯汀地區在由Covid-19引發的衰退中幾乎沒受到什麼影響。

距離蘋果10億美元新園區不到一英里的7700 Parmer商業區即將進行重大改造。

距離蘋果10億美元新園區不到一英里的7700 Parmer商業區即將進行重大改造。該項目計畫將地面停車場改造成1800套多戶住宅單元，一家擁有340間客房的酒店和8萬平方英尺的零售空間。大規模建築高層繼續施工，寫字樓和酒店需求將在未來幾個月慢慢恢復。

Parmer計畫將地面停車場改造成1800套多戶住宅單元，一家擁有340間客房的酒店和8萬平方英尺的零售空間。

疫情使一些行業陷入困境，零售業領域仍繼續動盪。各地的餐館和雜貨店都在努力維持收支平衡。但像亞馬遜遜這樣迫使商業計畫不斷改變的顛覆者也存在。酒吧、餐館和商店將在這次經濟衰退後變得更加強大。在白領階層，疫情使人們需要在家辦公，但從另一方面看，居家辦公提高了工作效率，一些科技公司考慮疫情之後也會讓員工永久在家工作。

同屬德州的米德蘭縣被評為2019年增長最快的中型縣，增長13.9％。BEA將米德蘭縣的增長歸功於礦業，採石業以及石油和天然氣開採業。

報告稱，2019年人口大於50萬的縣定義為大縣，2019年人口在10萬至50萬的縣定義為中縣。

GDP衡量了縣內生產的商品和服務總值，不同大小的縣GDP值差異很大。然而GDP的增長可以很好表明一個地區的發展情況。

奧斯汀創新 仍續繁榮

這要歸功於奧斯汀的創新能力，大奧斯汀區域提供比其他沿海城市更低的生活成本以及高質量的生活品質。

奧斯汀地區仍在繁榮發展，大型建設項目上的起重機沒有停止工作。據最近報導，德州中部的銀行存款比去年經濟擴張高峰期增加了20%。

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