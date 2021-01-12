前妻舉報涉國會暴動 北德居民自首

阿里亞力山大否認引發國會大廈動亂。(Ali Alexander臉書／The US Sun)

53歲北德州居民拉利布洛克(Larry Brock)上周三參與國會暴動，他的照片被聯邦調查局FBI 公布以後，他的前妻向執法單位舉報，布洛克10日(周日)向警方自首。

參與國會暴動的人自認是美國的主人，大多數根本沒有遮掩面目或身分，有些甚至自己把照片放上社交媒體炫耀，使得聯邦執法人員有大量證據可用。布洛克6日那天站在國會議事廳中被媒體拍下照片，他頭上戴著一頂軍用鋼盔，身穿軍服與防彈背心，手上還有一疊警察 用的塑膠手銬，聯邦執法人員認為他企圖綁架國會議員，把他列為通緝要犯之一。

FBI在8日公布了他的照片以後，他的前妻向警方舉報，當他的身分被揭穿以後，他自知法網難逃，於10日向葡萄藤市(Grapevine)警察局自首並被關進監牢，將遭遞解到華府受審。他是美國空軍的退伍軍人，曾官拜中校，退伍後在私人豪華包機公司「希爾伍德航空」(Hillwood Airways)服務，公司9日指出布洛克已非公司員工。如果布洛克被判有罪，將會失去退伍軍人的退休金與各種福利，他闖入國會之前顯然沒想到後果會有這麼嚴重。

另外，調查人員發現暴動在幾個星期前就已積極籌畫，召集人之一阿里亞力山大(Ali Alexander)曾與川普 會面，暴動之前他自稱是1月6日活動的「官方召集人」。他是一名重罪犯(felon) ，曾因財務盜竊與信用卡詐欺被判刑，後來與保守派政治人物掛勾，川普敗選後他開始在亞利桑那州公開鼓吹選舉舞弊，企圖以暴力方式替川普翻盤，因而得到川普的重視。

暴動當天他率領群眾向國會山莊進發，暴民齊喊「不成功便成仁」(Victory or Death)口號，暴動之後他並沒有自盡成仁，目前因FBI通緝亡命天涯。上周末他在網路上呼籲保守派人士捐錢濟助，他表示每天至少需要2000元才能雇用保鑣和過生活，但PayPal等網路付款公司都已禁掉了他的帳戶，因此即使有人要捐款他也拿不到錢，有些人認為他成仁取義的時候已不遠