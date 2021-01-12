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失業救濟申請電話 99.9%沒人接

奧斯汀訊
德州就業人力委員會無法回應失業者求援。(TWC網頁)
德州就業人力委員會無法回應失業者求援。(TWC網頁)

疫情造成德州數百萬人失業，但是申請失業救濟卻難關重重，就業人力委員會雇用包工幫忙接電話，但包工沒有實權處理申請案，令斷炊的失業人心焦如焚。

去年3月疫情大爆發以後，德州就業人力委員會TWC(Texas Workforce Commission)每天都有極多的電話，最多的時候24小時中有300萬通電話打進來申請或詢問。TWC指出目前每天的電話量大約是10萬通，TWC的3392名員工無法應付，因此TWC雇用了許多包工(contractors)幫忙接電話。

一名包工最近匿名接受媒體訪問，他害怕身分曝露會讓他失去這份工作，但他在錄音訪問中坦承他在工作中感到極重的無力感，因為他沒有實際幫助申請人的權力，因此大多最後還是必須把電話轉給TWC處理，但他指出轉過去的電話，99.9%都沒有人接聽，所以雇用包工只是濫竽充數的表面功夫，失業人的困境沒有得到解決。

金柏莉魯爾(Kimberly Rule)在去年11月9日申請失業救濟，到1月9日(周六)已滿兩個月，她的申請案一直沒有下文，兩個月沒有分文進帳，她的房租和生活所需都沒有著落，每次打電話都要等很久，最後終於有人接，但那人聽過她的情況後表示十分同情，可是沒有辦法幫她，電話轉去TWC以後，只有答錄機重複播放同樣的訊息，付不出房租、買不起食物令她感到深重的壓力。

TWC發言人詹姆斯本森(James Bernsen)指出，最近電話量大增是因為第二次紓困案沒有及時批准，使得失業救濟中斷，川普終於簽署後現在州政府正在啟動連接工作，失業人其實不用再申請，等接續工作開始後從12月26日起的救濟金就會發出。如果原本的福利已經都用完了，TWC會另行聯絡失業人，告知何時可以提出新的申請，因此失業人應該耐心等候，不要主動打電話給TWC，所有的失業金最後都會發齊。

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