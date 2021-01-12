紅碼悲劇 華母德州機場痛訴

達拉斯機場美國航空AA127的登記櫃檯前。（讀者提供）

中國大使館 的「綠碼政策」讓許多海外中國人有家歸不得。一對中國母女10日下午在德州達拉斯機場 因為女兒沒有拿到綠碼，想去機場碰碰運氣；母親並在機場對工作人員不斷用英文大吼：「我需要幫助，幫幫我」，但最後只能無奈地在機場舉牌表達抗議，牌子上寫著「中國大使館不讓健康報告合格的無家可歸中國六歲女孩回國」。她們無處可去且無助的窘境，讓人鼻酸。

近來針對有意返回國的中國客，除了要負擔昂貴機票，去指定地方做雙陰檢測，尚須獲得由中國駐美國大使館頒發的綠碼，才能成行。但因駐美大使館發出非必要、非緊急，不旅行的指導方針，導致很多人無法拿到綠碼。

相較之下，洛杉磯、舊金山、紐約等地的中國總領事館，目前申請者還沒有因非緊急、非必要的理由被拒發綠碼。因此不少達拉斯和西雅圖客人連夜改簽航班，改道舊金山或洛杉磯等地起飛。在這樣疫情陰影籠罩的冬季，有多少人在風雪中趕路，有多少人在機場無助的祈求幫助？有多少人可能無緣見親人的最後一面？

達拉斯機場10日下午美國航空AA127的登記櫃檯前，有48名乘客因為非緊急、非必要旅行的政策，被大使館核發紅碼，無法順利登機。其中一名身穿藍色羽絨服的長髮女子將行李箱扔在地上，用不太流利的英文淒厲地和外籍空乘大喊「我需要幫助，我在這需要幫助，你們不能這麼對待乘客」，空乘人員無奈的說著「No」，並讓她冷靜。

女子的聲音在機場飄蕩，迎來很多人圍觀。一名全副武裝、戴著防護帽的女孩站在一旁，應該是她的女兒。她說，「我六歲的女兒在那裡，她需要幫助。我們不能待在這裡！」雙方爭執一番後，這名女子見無可奈何，拿出事先準備好的中英文雙語紙牌，在機場表達抗議，上面寫著「中國大使館不讓健康報告合格的無家可歸的中國六歲女孩回國，沒有錢，沒有地方去，需要幫助」。

這樣的事情最近接連在西雅圖和達拉斯上演，有一對67歲老人來美探親，在已經無法熟練書寫微信的情況下，好不容易上傳了申請，但依然遭到拒絕。第二次附上了冠心病和高血壓的病例，才拿到綠碼。還有一名美籍華人因為親人病故，拿到人道主義簽證，但最初也是拿到紅碼，最後是上傳了親人死亡證明和親人合影，才於第二次拿到綠碼。

機票業者包先生表示，1月7日有數十名在西雅圖的旅客，因為沒有得到綠碼無法登機前往上海。其中很多人都是父母拿到綠碼，但是孩子是紅碼的狀況。據他分析，主要被阻人群是美國綠卡持有者、旅遊簽證、工作簽證的中國人，而持有F-1學生簽證的留學生多半能順利拿到綠碼，負責這兩地的是華盛頓特區的中國大使館。