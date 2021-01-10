雕塑家王維力辭世 休城藝壇惋惜

王維力（右）為梁晨（左）新作簽名。（梁晨提供）

旅美著名雕塑家王維力1月7日下午2時不幸在休士頓過世，消息傳出後，令他生前多位學生及同好扼腕不已，包括攝影家賈忠、恆豐銀行前副總楊國貞、導演 梁晨等，紛紛在臉書及微信 上致哀，大家都為這位藝術界的老前輩驟然離世感到不捨。

導演梁晨回憶，去年中秋節前夕，王老師為他的新書「一夢一生」的出版，特意傳來了上官雲珠的照片供選用，還定下日期商量紀錄片「行千里路—王維力藝術歷程」的拍攝定稿。當時王維力即在電話裡說，這段時間身體不太好。梁晨當時表示，「王老師您得多保重！好好活著啊！」，只聽到王維力回答：「我也想好好活著⋯⋯」。

當梁晨提著月餅和茶葉按時赴約時，卻發現他家大門深鎖，電鈴沒有絲毫的反應，梁晨心想，王老師可能出遠門了？還是上醫院了？一連幾周，他幾乎每天都去轉一下，門前的雜草越來越深，銅質門把上甚至都開始長鏽了，詢問了所有王老師的朋友，都沒人知道去向，心急之餘，陳瑞琳，任國平，余曉春，賈忠等休士頓文化界的老師成立了一個「尋找維力老師」微信群。差一點就報警破門而入了。

梁晨表示，和王維力老師真正交往並沒有超過十年，但第一次遇到他卻可能是近四十多年前的事，「有一次，我們偶爾找到一段七幾年上海電影 製片廠員工聯歡的錄像，王老師說裡面那是他，我說裡面那小孩是我，他就翻出一堆合影老照片，竟然找到了當年我和王老師的身影！」

梁晨沒想到從小酷愛電影畫報上的演員臉譜漫畫，及苦苦收藏的系列竟然全部出自王維力老師之手。王維力老師不僅與他的家人長輩認識，與恩師謝晉和老姐姐白楊是好友，與他在美國電影界的前輩李安熟識，「我的合夥人的母親盧燕女士又是他的老朋友。」

因為工作室離王老師家特別近，梁晨這幾年，都會接到王維力的電話，交待他買個東西、換個燈泡、家裡小修小補什麼的，一來二去和王維力老師混熟了，無話不談。人生，藝術，創意，真實的生活態度。王老師健談，但他更認可自己是個非常內向的人，在內心深處擁有一顆女人的靈魂，一輩子其實並沒有幾個能夠真正交心的朋友！但對每一位身邊的人都保持善良和寛容！稱呼王老師，Willy，老王都能接受。甚至為了他的電影拍攝，三番五次打電話給著名演員陳燁老師。

一串串的往事湧上心頭，梁晨導演說，如果沒有疫情，紀錄片「行萬里路—王維力藝術歷程」已經開拍了，這一耽誤，終於成了一個永遠的遺憾！好在王維力老師把名利看得很開，他說過，願意記住他的人一定會一直記得他的。