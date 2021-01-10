參議員克魯茲因國會暴亂 各界抨擊

休士頓市警局局長阿塞維多（左）譴責德州聯邦參議員克魯茲（右），認為他需對日前發生的國會山莊暴動負責。（Getty）

休士頓 市警局長阿塞維多（Art Acevedo）日前在推特上抨擊德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），稱其「煽動對美國國會山莊不信任之火」。根據美聯社報導，國會山莊6日為阻止總統拜登 選舉認證程序引發川粉勇闖國會山莊的暴動中，造成五人死亡，包括一名國會警察，數十人受傷。

阿塞維多在推特上說「對你感到羞恥，你提供對我們當選的虛假陳述，導致我們發生在國會山莊中目睹的一切。你煽動不信任和歷史的火苗，你需對隨之而來的紊亂負責。」

在當天國會山莊發生暴亂襲擊前，克魯茲率先採取行動，在國會山莊樓上反對認證亞利桑納州選舉人票數。

克魯茲要求委員會對2020年選舉結果進行十天審計，這也是支持川普總統推翻此次大選結果的措施之一。在克魯茲發表講話的幾分鐘內，一群激進派川粉衝入國會山莊，導致拜登認證程序延宕。

如今，包括眾議員 卡斯楚（Joaquin Castro）、眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等多位國會議員譴責克魯茲行為，呼籲他辭職。

寇蒂斯說「克魯茲必須替自己野蠻、自私的行為和造成五人死亡的事件負起責任，且應被被驅逐。」

休士頓市長特納（Sylvester Turner）也譴責克魯茲，要求他負責。