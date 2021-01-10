政客參與國會暴動 FBI詳查

前密德蘭市長候選人庫德（第一排左一）參與6日國會山莊暴動之一。（Getty）

休士頓紀事報報導，聯邦調查局（FBI ）發言人8日證實，他們正調查有關前密德蘭（Midland）市長候選人庫德（Jenny Cudd）參與6日國會山莊暴動事件，當天暴動導致國會山莊警察在內的五人死亡，數十人受傷。

FBI探員Jeanette Harper在電子郵件中說，「聯邦調查局艾爾帕索（El Paso）和密德蘭辦公室，收到有關庫德和其他西德州 居民參與國會山莊發生的線報。」「我們希望民眾透過數位線索相關網站fbi.gov/USCapitol，提供更多相關資訊。」

庫德6日在多個社交媒體上發布關於國會山莊消息，她在臉書發布影片說「我們確實弄壞民主黨籍眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）的門，有人偷了她的木槌。」該影片在推特 上有超過500萬人次觀看。

庫德在7日晚間成了推特上熱門話題，許多人呼籲逮捕她，包括德州眾議員李奇（Jeff Leach）和演員林奇（Jane Lynch）和奧斯瓦特（Patton Oswalt）等人。

據報導，6日在國會山莊約有80多名抗議者因各種指控被捕。其中，「白人種族主義者」巴內特（Richard Barnett）曾是攝影師，暴動時坐在波洛西辦公室，腳踩在桌子上，被指控暴力和竊取公共財產。僅憑越獄罪名，就可能面臨十年聯邦監禁。

其他暴亂份子被指控襲擊，財產損失，攜帶槍枝進入國會山莊，違反規定的晚間6時宵禁政策。

在7日接受「每日電訊報」（Reporter-Telegram）訪問時，庫德否認在國會山莊暴動期間進行任何非法行為。