韓式烤肉HONEY PIG 好滋味網路爆紅 進駐休士頓頂好廣場

Micky Kim郭美京來休士頓開出全美第七家分店，標緻性的捲髮讓她紅到網路上。

自從百利大道頂好廣場重新裝修以來，即吸引了很多國際連鎖品牌進駐，Honey Pig是由美國 韓僑郭美京(Micky Kim)，於2008年在美東維吉尼亞州 創立，之前在台灣台北市信義區也以24小時營業而爆紅，2020年底進駐休士頓 ，奧斯汀的分店今年底也將開張，西南管理區主席長李雄日前前往品嘗，大讚口味道地，並表示，休士頓的中國城未來將更加國際化及年輕化，讓更多的國際觀光客前來品嘗。

Honey Pig事業有成，已連續多年舉辦獎學金頒發典禮，西南管理區主席李雄（右）大聲說讚。

2011年被美國電子媒體評為「年度10大最成功餐廳」的Honey Pig負責人郭美京說，她希望在異鄉也能讓家鄉的口味四處飄香，當初想法很單純只為傳播美味及歡樂的氣氛，但後來餐廳爆紅後，讓她不得不到美國各地去開店，以滿足大家的需求，休士頓是第七家店。

選擇休士頓是因為這裡的氣候溫暖，陽光充足，而且是全美第四大城，未來的發展潛力無窮，早點前來卡位免失先機，選擇頂好廣場是因為這裡重新裝修後顯得更年輕，與她所訴求的方向一致。

創新可愛的店招，獨樹一格，讓頂好廣場的夜晚閃亮動人。

郭美京是Honey Pig的靈魂人物，Pig是她的暱稱，豬肉也是南韓食物的代表；Honey是美國人慣有的親切稱呼。她每天花5分鐘打理的捲髮，配上小豬髮飾是最佳招牌，專屬的童趣造型，有強烈親和力，郭美京說︰「很多小孩很喜歡，這是我不變的標誌。」她每天隨手塗鴉畫自己和小豬，並融入韓國傳統文化，也吸引孩童的注意。

每張餐桌都有獨立吸油煙機及客服鈴，椅子下方可置放衣物，店內裝潢也是創意滿分。

許多細節上都可看見郭美京的用心，像是餐廳四周到處貼滿了可愛的貼紙，每個餐桌都有服務鈴，客人在任何時間按一下鈴，馬上就有人前來服務，另一個特點是椅子，每張椅子都是可以掀開的，外套可以放在裡面，每個用餐環境都有一個獨立吸煙罩，讓客人用餐時不致油煙四起。

獨門醬料，是郭美京承襲家族的獨門秘方，僅少數人知道，別人模仿不來，小菜也和大多數韓式烤肉餐廳一樣，可以無限享用，最特別是她們還有陳年泡菜，讓老饕們大飽口福。

Honey Pig休士頓店的網址，www.honeypigbbq.com，地址：9140 Bellaire Blvd Ste 8, Houston, TX 77036。