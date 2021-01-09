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疫情打擊洞穴觀光 業者憂心

聖安東尼奧訊
天然橋洞穴群開闢新的絕佳探險區域。(Natural Bridge Caverns網頁)
天然橋洞穴群開闢新的絕佳探險區域。(Natural Bridge Caverns網頁)

地底洞穴是引人入勝的天然奇觀，聖安東尼奧地區較有名氣的就有七座，疫情對這些洞穴的觀光生意造成重大打擊，地質與生態學家呼籲社會大眾在疫情平息後踴躍前往參觀。

地底洞穴(cavern，或簡稱cave)不僅是觀光的勝景，對了解地質與生態有重要的功能，因此學區喜歡給孩子舉辦地底洞穴的郊遊活動(field trip) ，把觀光和教學融會在一起。聖安東尼奧地區有名的洞穴有七座，包括天然橋洞穴群(Natural Bridge Caverns) 、奇境洞穴(Wonder Cave)和無名洞穴(Cave Without a Name) ，這三個洞穴離市中心只有一小時的車程。

比起餐館或酒吧，洞穴裡的空氣更不流通，因此被疫情打擊得非常嚴重，根據國際觀光洞穴協會公布的資訊，今年上半年避疫最嚴格的時期，全世界有94%的觀光洞穴停止營業。美國觀光洞穴業者一共聘僱將近1萬名員工，最艱困的時候有36%的人被裁員或放無薪假，經濟重啟以後情況已有好轉。

天然橋洞穴群的東主沃斯特(Brad Wuest)指出，洞穴是了解地質學 (geology)、水文學(hydrology) 、生態學(ecology) 、古生物學(paleontology)和考古學(archeology)的優良環境，對學生而言是天然的教室，洞穴觀光也助長保護天然環境的社會意識，他希望疫苗普及、疫情漸趨平息時大家能踴躍前往地底洞穴參觀，否則有些業者可能倒閉，社會大眾就失掉了優良的觀光勝景。

7月份生意清淡的時候，沃斯特和幾位好友毎人揹著約100磅重的器材，往天然橋洞穴群的深處探索，在那次為時19個鐘頭的探險中，他們發現一條很長的通道，他們給它取名為「石灰華通道」(Travertine Passage) ，在其中還發現了幾個巨大窟窿，有的比網球場還要寬闊，幾座地底湖有清澈的溪水潺潺流過，沃斯特將開闢一個新的遊覽項目，帶領體能絕佳的探險人到這個新區域參觀。

觀光 疫情 美國

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