「全食超市」宣導天然養生 反醫療健保

總部設在奧斯汀的「全食超市」再度宣導以飲食和生活型態創造健康的方式。(全食超市臉書)

總部設在德州奧斯汀的「全食超市」(Whole Foods Market)，執行長約翰麥凱(John Mackey)再度宣導以飲食和生活型態創造健康的方式，而不是用醫師和藥局來保健。

麥凱1980年在奧斯汀開設第一家Whole Foods Market，以有機食品作為號召，倡導以天然的方式來保健，雖然全食市場的東西價格比較貴，但受到許多高薪族青睞，在全美國 現在已有500家分店，網購龍頭亞馬遜(Amazon)在2017年以137億元收購Whole Foods Market，仍以原有品牌營運，並繼續由麥凱擔任執行長。

2009年歐記健保 (Obamacare)正在國會熱烈爭議時，麥凱在華爾街日報寫了一篇文章反對，他認為美國人民應該善用自由選擇的權利，在生活型態上改善以增進自己的健康，而不是靠政府的法規來獲得醫療健保。他的文章刊出後，引發部分人士杯葛Whole Foods Market的生意。

麥凱最近又在收音機節目上重申他的天然養生理念，他表示健保制度、醫師和成堆的藥物都不能讓人健康，美國醫療科技最先進，但71%的國民超重(overweight) ，42.5%則已到癡肥(obese)的地步，因此現有的方式不是長久之計。他批評，資本主義制度鼓勵國民消費，過份享用不健康的飲食，現在心血管疾病的年度醫藥開支是3510億元，糖尿病則耗資3270億元，都顯示靠醫療保險 得不到健康。

現年67歲的麥凱是全素食者(vegan) ，並且每天打坐(meditate) ，他認為健康的飲食、足夠的運動、優質的睡眠是保持健康的天然方式，如果把自己該負責的部分做好，需要醫院和醫師的時候就會大幅減少。他強調每個人的體質不同，大家應該仔細注意自己的身心狀況，量身訂做個人保健的方式。

他舉例，他發現每次他喝過酒精飲料之後，睡眠的時間減少，睡眠的深度不夠，心跳速度加快，他了解這種情況以後，就把酒戒掉了。