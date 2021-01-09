德州律師闖國會 遭公司解僱

德州律師在進行現場直播以突襲國會大廈後被解僱。（取自推特）

一名來自北德州 的保險 公司律師戴維斯(Paul M. Davis)在發布自己戴著MAGA帽子，並試圖與其他暴徒一起闖入國會大廈的視頻後被解僱，這家保險公司在7日早上發推文表示，戴維斯已經不再在那里工作。

據主流媒體報導，「Salon.com」駐奧斯汀的記者Roger Sollenberger發現德州男子戴維斯在Instagram發布視頻中抱怨，「今天淚流滿面。這真是一種體驗」。他提到，「我們正在做的就是要求我們的公職人員審核投票」「對Dominion機器進行審計，對選票進行審計」，他重複因州選舉官員和法官在50多次法庭訴訟中被抹黑的欺詐指控。

隨後這位記者發現，戴維斯是位於德州西湖市（Westlake）「Goosehead Insurance」保險公司的副總顧問兼人力資源總監。

戴維斯在發佈到他的Instagram帳戶的視頻中表示，「如果這是一次合法的選舉，他們將讓我們進行檢查，如果拜登 獲勝，我們將一無所有」，「我們都試圖進入國會大廈，制止這種情況，這就是正在發生的事情」。畫面顯示，他正與其他抗議者和警察一起站在建築物外的防暴裝備中。