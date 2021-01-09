我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

德州律師闖國會 遭公司解僱

奧斯汀訊
德州律師在進行現場直播以突襲國會大廈後被解僱。（取自推特）
德州律師在進行現場直播以突襲國會大廈後被解僱。（取自推特）

一名來自北德州保險公司律師戴維斯(Paul M. Davis)在發布自己戴著MAGA帽子，並試圖與其他暴徒一起闖入國會大廈的視頻後被解僱，這家保險公司在7日早上發推文表示，戴維斯已經不再在那里工作。

據主流媒體報導，「Salon.com」駐奧斯汀的記者Roger Sollenberger發現德州男子戴維斯在Instagram發布視頻中抱怨，「今天淚流滿面。這真是一種體驗」。他提到，「我們正在做的就是要求我們的公職人員審核投票」「對Dominion機器進行審計，對選票進行審計」，他重複因州選舉官員和法官在50多次法庭訴訟中被抹黑的欺詐指控。

隨後這位記者發現，戴維斯是位於德州西湖市（Westlake）「Goosehead Insurance」保險公司的副總顧問兼人力資源總監。

戴維斯在發佈到他的Instagram帳戶的視頻中表示，「如果這是一次合法的選舉，他們將讓我們進行檢查，如果拜登獲勝，我們將一無所有」，「我們都試圖進入國會大廈，制止這種情況，這就是正在發生的事情」。畫面顯示，他正與其他抗議者和警察一起站在建築物外的防暴裝備中。

德州 保險 拜登

上一則

「全食超市」宣導天然養生 反醫療健保

下一則

遭川粉騷擾 議員籲加重彈劾川普

延伸閱讀

南加洛縣不到50萬人的城市 日新增新冠死者14人 破紀錄

南加洛縣不到50萬人的城市 日新增新冠死者14人 破紀錄
NBA／歐尼爾談湖人：歷代雙星難比較 戴維斯不是中鋒

NBA／歐尼爾談湖人：歷代雙星難比較 戴維斯不是中鋒
戴維斯前車之鑑 罷免紐森呼聲漸高

戴維斯前車之鑑 罷免紐森呼聲漸高
NBA／戴維斯為這「原因」 才放棄頂薪與湖人簽長約

NBA／戴維斯為這「原因」 才放棄頂薪與湖人簽長約
接棒詹姆斯 戴維斯5年1.9億元簽約湖人

接棒詹姆斯 戴維斯5年1.9億元簽約湖人
NBA／戴維斯續約5年1.9億美元 湖人未來3年確保雙核心

NBA／戴維斯續約5年1.9億美元 湖人未來3年確保雙核心

熱門新聞

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」