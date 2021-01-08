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追蹤疫苗接種 民眾憂侵隱私

編譯組／綜合報導

隨著新冠肺炎疫苗推出，專家認為，追蹤疫苗施打對象的個人訊息，對確保疫苗安全性與有效性至關重要，但收集這些數據恐使部分民眾擔心隱私問題，特別是一些較容易感染新冠肺炎者，包括第一線工作的非法勞工，恐因此拒絕接種疫苗。

非營利組織聖約翰兒童健康與家庭中心（St. John's Well Child and Family Center）首席執行官Jim Mangia說，對那些害怕提供個人訊息者，必須給予豁免，否則將有許多人拒絕疫苗接種。該組織計畫每周提供數萬劑疫苗，替南洛杉磯與中洛杉磯低收入家庭提供接種服務。

其他公共衛生專家表示，數據收集對疫苗安全管理至關重要，患者不用擔心。

1988年至2004年擔任聯邦疾控制與預防中心（CDC）主持免疫計畫，現任艾默里疫苗中心（Emory Vaccine Center）副主任的Walter Orenstein說，接種的好處超過任何風險，這樣的個人數據在加州疫苗註冊機構中存在25年，他從未聽過有人用該數據確認某人的移民身分。

聯邦衛生官員說，數據收集的目的是確保接種者可進行第二劑疫苗，這些數據有助評估不同族群對疫苗產生的有效性。

川普政府要求各州同意與聯邦政府共享患者資料，並儲存在州級疫苗註冊庫中，此引來疫苗接種者和維權團體的警覺。

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