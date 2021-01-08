1.875%利率 朱瑞薇力推「重新房貸」正是時候

首次購屋或重新貸款，現在是最佳時機。

美國的房貸利率 已經來到史上最低階段，擁有多年房貸經驗的萬里貸款 朱瑞薇(Rei Ryan)女士表示，最近找她重新貸款(Refinance)的客戶多得不得了，讓她忙得不可開交，她提醒民眾最新出爐的15年首購利率可達1.875％至2.125％之間，現在是首次購屋最佳時機，這種情形以前從未發生過。

朱瑞薇擁有多年貸款經驗，重新貸款的行家。

各項利率指標，都創下新低，是首次購屋者的福音。

朱瑞薇指出，如果您的房貸利率還在3%以上，都可以考慮和她聯絡，例如，最近有一對夫婦在上週五給她打電話，他們在價值22萬美元 的房屋上只有12.8萬美元的貸款餘額，而他們的信用分數是760分，他們正在支付4.125％的房貸款利率，在沒有為現有抵押貸款再融資的情況下，他們需要支付8萬2450元的利息，直到還清貸款為止。經過朱瑞薇熱情及耐心奔走下，這對已取得以15年期貸款的1.875％利率進行再融資後，其終身貸款的全部利息從8萬2450降至僅1萬9560元，而這個過程他們夫婦僅支付2215元的手續費用，朱瑞薇並未收取任何一分錢。

利率超低，房價合理，工作機會多，讓許多人都想移民休士頓。

很多屋主都很擔心重新貸款會支付很多錢給貸款公司。朱瑞薇表示，正常的房貸費用包括：房主負責支付評估費 520至550元，這是一次性的費用；產權保險和包銷費約900元，產權保險取決於貸款金額，最低為895元起，她們不會再收取其他額外費用，這讓很多已經重貸成功的家庭對她的服務十分感謝。

朱瑞薇專精H1B、Ｌ1、Ｌ2、Ｅ1、Ｅ2的簽證的貸款及建築貸款，而且不查收入、不查身分、外國護照也可貸款。或者房貸已付清，欲重新貸款拿現金，她都可以提供最快速的服務。

朱瑞薇有25年商業及住宅的貸款經驗，專精大型公寓貸款，可做全美50州，不但深具熱誠，而且專業，專門服務僑社及海外華人，民眾如果有貸款的需要歡迎和她聯絡，電話：915-691-9072，郵箱：[email protected]。