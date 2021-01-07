哈里斯疫情超標 重啟計畫喊卡

里斯縣縣長Lina Hidalgo 6日確認該地區疫情已超過該州的住院門檻，因此觸發新冠病毒重啟回退動作。（哈里斯縣政府網站）

哈里斯縣縣長Lina Hidalgo 6日確認，該縣疫情 已超過德州 的住院病患的最低門檻，因此觸發新冠疫情重啟計畫，降回原先的等級，餐廳只能接待50%顧客，酒吧則必須關閉。

Hidalgo在推特上表示，哈里斯縣地區已正式越過德該州的住院門檻，觸發重啟回退。老實說，除非每個人都採取行動，否則這僅是走向災難的又一個里程碑，所以每個人盡其所能。

這是德州州長艾伯特（Greg Abbott）下達的命令，即連續七天新冠病毒住院人數，超過15％的創傷服務區（Trauma Service Area，TSA)，必須關閉酒吧，並將餐廳容量減少至50％。

根據州衛生服務局（DSHS）的數據，4日包括哈里斯縣在內的TSA Q地區，距離連續七天以15％或更高的容量接受新冠病人住院治療僅相隔一天。

州衛生服務局數據顯示，從12月29日到1月3日，德州的TSA Q連續第六天達到15％。因此，休士頓 地區將很快看到在重啟早期階段中看到的限制。

Hidalgo呼籲居民避免與不與之居住的人進行任何聚會，防止病毒傳播。當被問及州長的門檻時，她說這是她必要的事，她歡迎州長設定的門檻，他們現在需要這種急劇變化。她擔心這個門檻並沒有在其他區域產生必要的變化，例如El Paso。現在，能做的最好的事情就是把這個門檻當作一個警鐘。

TSA Q地區包括以下縣：奧斯汀、科羅拉多、福遍、哈里斯、Matagorda、蒙哥馬利、 Walker、Waller和Wharton。

在蒙哥馬利縣，一位企業主表示，這似乎是對小企業的攻擊，並擔心失去工作人員。

必須有人說NO！蒙哥馬利縣Bokeeters的所有者Sandra Young說，他們已強迫餵養冠狀病毒一年了。它被塞到他們的喉嚨裡，她不知道還能做什麼。

國會議員Dan Crenshaw也同意她的說法，他在Twitter上回應，企業不應該遵守，因為封鎖不受法律支持，呼籲停止竊取人們謀生的權利。