新冠效應 德州各地冰箱缺貨

德州各地家電用品，尤其冰櫃很短缺。（Home Depot網站）

新冠疫情 導致家用電器品短缺，尤其是冰箱。德州 居民Tommy Conougher花了九個月尋找大冰箱都沒有找到。

Tommy Conougher的冰箱是17年前建造房屋時買的，像許多面對新冠疫情的家庭一樣，他想多購買冷凍的牛肉和雞肉長期儲存，同時也需要買一個能放在車庫裡的大冰櫃，但冰櫃他竟然找了九個月都沒有找到，因為德州各處商店都缺貨。

他說，整個夏天九個月的時間，都一直在尋找冰櫃。即使大型商店都有特價商品，但他們沒有庫存。事實證明，如果要購買冰櫃或冰箱，無論800元的型號或8000元的型號，將會發現到處都是缺貨。

Ken Reiman是為建築和裝修提供家用電器的分銷商，他說，當他檢查供應商的網站時，發現都缺貨。工廠已關閉兩個月，電器的短缺並沒有緩解。例如，他們本來給的到貨估計時間為12月5日，12月6日並沒有到貨，但現在將日期移到1月了。

現在的問題是市場需求很高，因為人們今年巴去外國外州度假的錢，花在廚房上。他的建議是，在品牌和型號上保持靈活性。現在有產品進來，倉庫現在比以往任何時候都擁擠，但目前無法獲得全部產品。如果您對尺寸、顏色和型號比較專一，那可等到春季。雖然所有設備都短缺，但最糟糕的是立式冰櫃的沒有貨。