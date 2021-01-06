等待曙光 醫師籲先打流感疫苗

一線醫護人員接種輝瑞新冠疫苗。（本報檔案照）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）先後通過緊急使用輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）公司研發的新冠疫苗，兩者均為抗疫帶來佳音。目前第一批疫苗為一線醫護人員優先，普通民眾接種可能還要等到今年春天，醫學專家表示，民眾仍不能鬆懈，勝利曙光就在前方，切勿在最後關頭掉以輕心。

由於普通民眾距離接種新冠疫苗仍有一段時間，因此醫師們呼籲，流感季節到了，大眾還沒有得到新冠疫苗前可先注射流感疫苗 ，再做好準備等待新冠疫苗。

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園（Baldwin Park）家庭醫科主任周育澍（Jack Chou）表示，該醫療機構也有分配到莫德納疫苗，預計本周可送來南加州 。醫護人員接種疫苗後都拿到一張卡，做為追蹤，而先前已經接種輝瑞疫苗的人員，第二次接種時必須與第一次相同。

仁愛醫療集團共同執行長、流行病學博士邱文達也強調一致性。他提到民眾未來施打新冠疫苗都要付錢，輝瑞費用約在20元左右，打完第一針後間隔三周打第二針，16歲以下兒童不能施打；莫德納為32至37元間，第二針要間隔四周，18歲以下不能打。

邱文達表示，按照美國政府推動疫苗研發的「神速行動」（Operation Warp Speed），不論輝瑞或莫德納，第一批疫苗都是一線醫護人員優先，這類人群約有2100萬人，以及300萬名長照居民。這兩個公司提供的第一批疫苗在年底，最晚1月可全部供應上。第二批是警察 、消防員；第三批是65歲以上老年人。

邱文達強調，普通民眾仍要小心，「尤其是疫苗空窗期間，最後一哩路要守護好」，切勿因得知疫苗問世放鬆警惕，就怕還未施打疫苗卻大意感染病毒。

兩種疫苗的有效性如何計算得出？邱文達表示，輝瑞有4萬3538人參加臨床試驗，有170人在此過程中確診新冠，其中162人接受安慰劑（沒有疫苗），有八人則接種過新冠疫苗，如此計算95%有效性。另外在老人組的有效性為94%，並且只需一般劑量即可，而流感疫苗老人必須加倍劑量，但老人接種輝瑞疫苗不需要加倍劑量。但對兒童還沒有研究，因此要求18歲以上才能接種。

莫德納有3萬人參加臨床試驗，共有95人感染新冠肺炎，其中90人來自安慰劑組，有五人來自接種過新冠疫苗組，而嚴重病例都是安慰劑組別，疫苗組病情輕微，因此得出的結論是94.5%有效性。另外，參加試驗的只有15位老人，初步分析有效，但還要做進一步研究。兒童沒有研究，因此莫德納疫苗要求接種人群在16歲以上。