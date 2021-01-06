利用水道走私大麻 兩兄弟被捕認罪

艾爾森尼佐市水陸兩道均可通行墨西哥。(市府網頁)

位於拉雷多(Laredo)南邊十多哩的艾爾森尼佐(El Cenizo) ，兩兄弟從墨西哥走私大麻進入美國 遭警方逮捕，聯邦檢察官4日(周一)宣布兩人皆已認罪，可能被判處最少五年的監禁和巨額罰款。

格蘭德河(Rio Grande)流過拉雷多以後，繼續向南流到艾爾森里佐，羅伯特查瓦利亞(Roberto Chavarria)與丹尼爾查瓦利亞(Daniel Chavarria)就住在河岸附近，兩兄弟想藉地理優勢進行大麻走私。因為娛樂用大麻(recreational marijuana)在德州 屬違法，藥用大麻管制非常嚴格，因此大麻在德州的黑市中價格比加州 昂貴得多，引起兩兄弟的非份之想。

執法單位對查瓦利亞兄弟起疑，從2017年初開始派員暗中跟蹤觀察，那年5月25日晚間，兩兄弟從格蘭德河邊的草叢中取得數捆大麻，裝上羅伯特的卡車，準備送到拉雷多的藏匿屋，警方展開追逐想要人贓俱獲，但是被兩兄弟逃脫，隨後警方發現那輛卡車被棄於路邊，車燈還亮著、引擎還在運轉，車上有五捆大麻，總重169.5公斤，價值約29萬元。

警方根據車主資訊追蹤到羅伯特，在審訊中他承認犯行，並供出丹尼爾與他共同犯案。聯邦檢察官萊恩派翠克(Ryan K. Patrick)4日(周一)宣布38歲的羅伯特日前認罪，35歲的丹尼爾則已在12月1日認罪，走私毒品最少會被判五年監禁，而由於兩兄弟可能已經走私數年之久，因此還可能被罰款500萬元之多。

這宗大麻走私案是由聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration)與韋布縣警局(Webb County Sheriff's Office)共同調查，聯邦地區法院的黛安娜邵達納法官(Judge Diana Saldana)將在近期內宣布刑期與罰款金額。