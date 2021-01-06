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寵物店幼犬遭搶竊 女店員趴引擎蓋阻止

編譯組／綜合報導
James趴在一輛超速駕駛汽車的引擎蓋上十分鐘。（電視截圖）
James趴在一輛超速駕駛汽車的引擎蓋上十分鐘。（電視截圖）

一名休士頓婦女在11月4日趴在一輛超速駕駛汽車的引擎蓋，試圖救回一隻被搶走的價值一萬元的鬥牛犬後，竟奇蹟般地只留下了輕微劃傷和瘀傷。

據KPRC報導，在哈里斯縣（Harris County）的Bully Kamp寵物店工作的女子Alize James當日在店中工作，一男一女走進店中看狗，然後選了一隻價值1萬元的稀有鬥牛犬幼犬，當時這隻幼犬的年齡為7個月大。但這對男女在趁James上樓拿文件時抱著那隻小狗一起逃走。

監視畫面顯示這對男女逃出店外，而James在後面追趕他們。她表示，當時她只是想著這隻小狗在幾天前接受了手術，還需要吃藥。而當她要求要回小狗時，這對男女竟用汽車撞她。

James解釋說，其中男子駕駛著汽車「非常侵略性地」向她撞過來時，「像是要將我撞在車蓋上」。據KPRC報導，James在汽車引擎蓋上趴了大約10分鐘，當時該男子魯莽地駛向休士頓地區。當男人終於停下來時，上前抓住了她的腳、胸部，然後開始打她。雖然James開始反擊，但這對男女最終還是帶著小狗逃走了。

網路視頻拍下了James趴在車引擎蓋上飛速行駛的畫面。休士頓警方還未能查明該名男子，但據報導，偷狗的女子已被確認為21歲的Royshana King。哈里斯縣警表示，King正面臨著使用致命武器搶劫罪的指控，5日警方將其逮捕。

James趴在一輛超速駕駛汽車的引擎蓋上十分鐘。（電視截圖）
James趴在一輛超速駕駛汽車的引擎蓋上十分鐘。（電視截圖）
King正面臨著使用致命武器搶劫罪的指控，5日警方將其逮捕。（電視截圖）
King正面臨著使用致命武器搶劫罪的指控，5日警方將其逮捕。（電視截圖）

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