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疫情嚴重 醫院推遲非必要治療

編譯組／綜合報導
德州重疫區的艾爾帕索市醫院的護士正在照顧一位新冠患者。(美聯社)
德州重疫區的艾爾帕索市醫院的護士正在照顧一位新冠患者。(美聯社)

隨著全州新冠病例和住院治療繼續達到「嚴重」水平，德州衛生資源集團（Texas Health Resources）宣布將推遲旗下醫院的所有門診擇期和非必要手術和治療。

集團發言人Amanda Huffman表示，「我們個人防護設備和呼吸機庫存量不必擔心。但我們主要擔心醫護人員的人手，以及他們在照顧患者的工作壓力很大」。該集團的「14家獨資醫院」因為處理大量的新冠患者不得不暫停這些服務。發言人表示，新冠正在「給住院和急診科的病床容量和人員配備帶來嚴重壓力」。

該決定是根據9月州長艾伯特（Greg Abbott）政府的命令而來。該命令要求醫院集團在高住院率地區可以推遲這些服務，這些服務「會耗盡應付新冠災難所需的任何醫療能力」。集團表示，患者如有任何疑問應聯繫他們的醫師。

而更令人擔憂的是，聖誕節後的病例激增潮還尚未開始，一旦到來，將進一步加重「我們醫院已經疲倦而勇敢的臨床工作人員的負擔」。Huffman表示，「新冠使我們的醫院滿是病重和垂死的人，我們不得不採取這一步驟，來幫助應對如此大量的重症患者」。

據估計，德州目前有1萬2961人住院，這是自疫情開始以來的最高人數。而自12月底以來，這一數字繼續急劇上升，從聖誕節的1萬868人住院增加到1月4日的近1萬3000名。德州4日新增1萬7939病例，另外52例死亡。

德州 聖誕節 疫情

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