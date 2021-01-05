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疫苗過敏實例極少 勿放棄接種

編譯組／綜合報導
醫護人員檢查病人的狀況，然後才予以注射疫苗。(Getty Images)
醫護人員檢查病人的狀況，然後才予以注射疫苗。(Getty Images)

輝瑞和莫德納的疫苗已經發放三周，截至12月31日，全美已有280萬人接種了疫苗；但多項民調顯示，仍有30%至40%的人說，不會接種，因為擔心疫苗會有副作用。舊金山加大傳染病專家說，疫苗可能會引起過敏反應，這是事實，但是引起嚴重過敏反應的例子極少，因此有必要接種，而且值得接種。

舊金山加大傳染病學教授甘地(Dr. Monica Gandhi)說，不少人都從新聞知道，一名波士頓的醫生在接種疫苗後，出現過敏反應，須使用腎上腺素治療；阿拉斯加一名醫護人員在注射疫苗後更出現呼吸困難。因此注射疫苗後出現過敏反應並不奇怪，但必須注意的是過敏反應的嚴重程度，以及出現過敏反應的機率有多高；已有資料顯示，引起過敏反應的例子極少，而且大多數的過敏反應都屬於輕微。

因此她的結論是，疫苗對預防感染有重大作用，因此沒有必要因為擔心過敏反應而不接種。

聯邦疾控中心(CDC)上月底已修改指引，指出只有少數的人在注射疫苗後出現過敏反應，因此建議公眾接種；指引還建議，人們在接種疫苗後，至少須觀察15分鐘，看有沒有反應；對於有過敏病歷的人，則在注射後，須觀察30分鐘，看有沒有反應。

當然過敏反應(Anaphylaxis)可能會引起嚴重情況，例如有些人會對某種食物產生過敏反應，例如花生，因此有過敏反應的人甚至隨身攜帶腎上腺素，作救急之用。

但疫苗引起過敏反應的機率甚低，在已接種疫苗的最初210萬人之中，只11起嚴重過敏反應的例子，等於每19萬劑疫苗中才有一例。

資料顯示，每10名美國人中就有1人對青黴素(penicillins)產生過敏反應；但是兒科醫生經常使用青黴素，並不特別感到要減少使用，因為大多數青黴素引起的過敏反應都屬輕微的，就算引起嚴重的過敏反應，醫生也立即可以控制。為什麼兒科醫生會這經常使用青黴素，主要原因是使用青黴素的好處遠遠超過害處。

新冠疫苗的情況也一樣，由於疫情嚴重，人們感染的機會大增，而一旦感染，病情可能惡化，要住院甚至死亡。因此醫師都認為，雖然有副作用，但疫苗很值得接種。

一劑輝瑞疫苗。(Getty Images)
一劑輝瑞疫苗。(Getty Images)

過敏 疫苗 舊金山

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