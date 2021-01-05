DFW機場計劃2030年 碳排放量降至零

達拉斯福和市國際機場預計2030年達到碳中和目標。(NBC）

達拉斯-福和市國際機場 （DFW機場）2016年成為美國 首批宣布實現碳中和的主要設施，目前機場領導者計劃到2030年，將碳排放量降至零，比「巴黎氣候協定」目標提前20年。

而這個目標，究竟是否能實現？達拉斯晨報報導，過去十年，該機場花費數百萬元，並節省數百萬元，使其成為世界上最環保的機場。耗材不足時，有智能垃圾桶和手紙分配器提醒員工。各航廈間往返接駁車，多使用再生燃料，預計今年還將全面將各航廈穿梭巴士改用電動車。

該機場在2010年至2016年間，將碳排放量減少75%以上，主要通過公用事業提供商，購買德州 可再生太陽能和風能，並將照明和供暖系統改為節能技術。該機場每年並花費約3萬元，抵銷3萬至4萬噸碳排放量。

機場首席執行長Sean Donohue說，作為北德州最大的公共設施之一，該機場有責任成為環境領導者，但減少旅行業對環景的負面影響，不僅限於機場。「若將飛機包括在內，就不可能被視為碳中和。」

根據美國環保署（Environmental Protection Agency）稱，航空旅行業占全球碳排放量的3%左右，是全球最大污染源。