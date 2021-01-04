「聖安東尼奧節」饒富風情 憂疫情阻礙

今年的聖安東尼奧節預定在4月中下旬舉行，但因疫情還無法定案。(Fiesta San Antonio網頁)

聖安東尼奧市中心的La Villita (小村莊) 古蹟 區，是德州 開發史上的發源地之一，每年4月聖安東尼奧節期間，這裡的攤販中還有幾個是賣中國 風味食物。

1600年代末期，西班牙軍隊在聖安東尼奧地區設立營地，並且建立碉堡，有一些軍人和印地安女子結婚生子，後來軍方讓這些有家眷的官兵離開軍營，在附近搭小茅屋居住，這些軍人和眷屬聚居形成村落(villa) ，軍方給他們分配土地耕植，這些人是德州最初的定居者。300多年後的今天，這個歷史古蹟區被稱為La Villita，是聖安東尼奧著名的觀光景點之一。

後來從歐洲來此定居的白人，有許多是來自德國、法國和義大利，使得這裡的文化變得非常豐富。這個區域現在稱為「小村莊歷史藝術村」(La Villita Historic Arts Village) ，有許多藝廊、古玩店、禮品店和餐廳。留存下來的舊建築物顯示當時貧富參雜居住的現象，最小的房子全屋只有一個房間，富人住的大房子規模有如今日的豪宅。

聖安東尼奧節期間這裡劃分出15個攤販區域，從名稱上就可以看出是世界哪個地區的飲食，譬如「酸白菜彎」(Sauerkraut Bend)是德國風味，「中國城」(China Town)是中華風情，還有「愛爾蘭平原」(Irish Flat) 、「墨西哥市場」(Mexican Market) 等，全球最經典的食物在這裡都有代表作，每年都有幾十個攤販把場面弄得十分熱鬧。

今年的聖安東尼奧節(Fiesta San Antonio)預定在4月15日至25日舉行，由於疫情的關係各項活動還無法定案。聖安東尼奧有阿拉莫要塞 (the Alamo)和小村莊兩大古蹟，河邊步道(Riverwalk)和北星購物中心(North Star Mall)則是逛街血拚和用餐的好地方，而且這四個地點距離很近，是一日遊的優越選擇。