9受害者逃脫報警 休士頓爆人口走私案

警方在休士頓西南部Finchwood Lane的10100號街區發動掃蕩行動。（KTRK電視截圖）

據警方消息，2日晚在休士頓 西南部Finchwood Lane的10100號街區一所房屋中，又發起一起人口走私案。已有九人逃脫囚禁，引起警方注意。

休士頓ABC13電視台報導，警方表示，這些人設法逃離那棟房屋、躲開蛇頭，他們在晚上9時15分左右，跑到距被囚禁房屋的兩個街區外。這些人告訴警方說，他們因為沒能交贖金而被關押，他們跑到附近的一家餐館尋求幫助。他們還告訴警察 ，屋內還有大約15位受害者，其中包括婦女和兒童。

警佐James Jones說，當警察到達時，其他受害者和涉案嫌疑人都不在屋內。「據信大約有三到四個人參與其中」。他呼籲如果民眾在這附近看到過什麼，請務必打電話給警方。無論是車輛信息、可疑信息，或者在這附近看到的任何信息。

2日的案件進展，是過去一個月警方在休士頓發動掃蕩行動中最新一次。12月7日，在Fondren路11300街區的一處公寓大樓內，發現幾名被囚禁的人。12月4日，在Ridgeton街的4800街區的一項人口走私掃蕩行動中，發現十多人。在那起案件的情況下，受害者被發現幾乎赤裸地鎖在屋子裡。一名受害者逃離後跑到街上尋求幫助之後，警方開始對那些有問題的住宅進行掃蕩行動。