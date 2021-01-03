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天才七歲小棋手 全美排第50名

編譯組／綜合報導
天才西洋棋手麥卡姆，2018年五歲時，贏得北/中加州西洋棋錦標賽冠軍。(abc13)
天才西洋棋手麥卡姆，2018年五歲時，贏得北/中加州西洋棋錦標賽冠軍。(abc13)

2018年11月，榮獲第22屆北/中德州年度西洋棋（Chess）錦標賽冠軍的麥卡姆（Ryan Mecham），如今儘管年僅七歲，卻在美國所有年齡段西洋棋手中排名第50。被譽為天才棋手的他，小小年紀便能與較自己年齡大一倍的對手下棋，並贏得勝利。

「我喜歡有關西洋棋的一切」他告訴休士頓紀事報，「我願意和任何人一起玩。」

而在疫情期間，麥卡姆透過線上持續下棋。麥卡姆30歲母親Mary Mecham說，「通常每個月兒子要參加幾次比賽，但因新冠肺炎疫情，一切都擱置了。」

Mecham可說是麥卡姆西洋棋啟蒙老師，她第一個教兒子基本棋藝者，兒子學習後兩周內，他贏了，當時五歲。

「當他開始贏我的時候，我就知道他可能有西洋棋天份」Mary開始將麥卡姆帶到位於Katy's Maud Smith Marks圖書館內的西洋棋俱樂部。「當他在圖書館擊敗所有人時，每個人都告訴我，孩子西洋棋能下得那麼好，是令人意外的。」

隨後Mary開始帶麥卡姆參加比賽。2018年11月，由美國西洋棋聯合會（United States Chess Federation）舉辦第22屆北中德州西洋棋年度錦標賽（North/Central Texas Grade Championship），麥卡姆獲得冠軍。

教麥卡姆西洋棋一年多的休士頓職業西洋棋教練，24歲的Bryant Crawford說，「他獲得滿分，我從未看到這種情況。」他說，至年底，麥卡姆在美國所有年齡段的球員中排名第50。

Crawford並表示，麥卡姆在疫情期間一直上網玩西洋棋，這和坐在棋盤前相當不同，「坐下和專注能力，對孩子來說相當難得，他年齡很小，卻擁有職業天賦是很罕見的。」

他並表示，儘管麥卡姆很擅長數學，但這並不能自動使他成為一名出色的國際西洋棋手。「但這卻能意味著麥卡姆的思維是合乎邏輯，是個擅長解決問題的人。」

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