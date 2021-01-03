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達福元旦升旗 僑團交接新氣象

休士頓訊
全體合影紀念，祈望大家平安度過疫情。（僑教中心提供）
全體合影紀念，祈望大家平安度過疫情。（僑教中心提供）

不畏新冠肺炎疫情及冷冽寒流，達拉斯中華社團聯誼會1月1日在達拉斯華人活動中心前舉行中華民國110年元旦升旗典禮。僑務委員孟敏寛、僑務諮詢委員谷祖光、曹明宗及羅玉昭等僑務榮譽職人員、僑團負責人及僑胞熱烈參加；駐休士頓台北經文處處長羅復文及休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳同一時間在休士頓參加升旗典禮，也預錄影片向僑領們致意。

升旗典禮由北德州歌林郡台灣商會會長劉志強及達福地區台灣商會前會長陳文珊聯袂主持。在台大校友會會長鄧祖慶接續領唱美國國歌及中華民國國歌後，在場僑領仰望青天白日滿地紅國旗冉冉上升，心中充滿感動。剛接掌中華社團聯誼會會長的僑務顧問鍾開瑞致詞感謝各僑團的支持，他希望在任內發揮聯誼會功能，貢獻僑社。

在預錄的短片中，羅復文感謝達福地區僑領，再次藉升旗典禮表達對國家的熱愛及台灣的支持，他希望疫情緩解後能儘速到訪當地僑社，傳達中華民國政府的關懷。陳奕芳感謝大家通力合作，順利辦理升旗典禮；僑胞這一年來遭逢疫情的多重打擊，仍然熱情參加升旗，表達對中華民國政府及台灣的支持，令人感動。

隨後進行會員社團會長交接，在孟敏寬及谷祖光共同見證下，達福榮光聯誼會會長金奎星交棒給新屆會長劉志強，世界華人工商婦女企管協會北德分會會長趙海藍交棒給新任會長李震台。活動最後在「中華民國頌」及「梅花」的歌聲中結束。

出席僑領僑胞向國旗致敬。（僑教中心提供）
出席僑領僑胞向國旗致敬。（僑教中心提供）
升旗典禮開始前，在谷祖光（中）的見證下，中華社團聯誼會會長黃甫泉（左）將印信移交...
升旗典禮開始前，在谷祖光（中）的見證下，中華社團聯誼會會長黃甫泉（左）將印信移交給候任會長鍾開瑞。（僑教中心提供）

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