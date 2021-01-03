休士頓元旦升旗 感謝傑出僑胞

升旗活動在線上舉行，吸引原本不便出席實體活動的僑界先進參加。（僑教中心提供）

因應休士頓 地區新冠肺炎疫情 嚴重，休士頓中華公所2021年元旦升旗典禮以視訊方式舉行。當日僑務委員黎淑瑛、陳美芬、張世勳及吳光宜等僑務榮譽職人員、僑團負責人、僑胞及僑青等近百人上線參加，駐休士頓台北經文處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳、副主任楊容清也出席共慶元旦。

升旗典禮由秘書長陸忠主持，在播放美國國歌、中華民國國歌及國旗歌後，公所共同主席徐朗及關邦健分別致詞，一致感謝團隊及各僑團在嚴峻疫情中的支持。羅復文表示，別開生面的升旗典禮讓人感受到疫情的嚴重，但不減對國家的熱愛，希望疫情緩解後能儘速恢復辦理實體活動；他鼓勵僑胞接種疫苗，注意健康。陳奕芳認為，由於大家通力合作，才能順利辦理線上升旗典禮；僑胞這一年來遭逢疫情的多重打擊，仍然記得參加升旗，表達對中華民國政府及台灣 的支持，令人感動。

隨後進行頒獎，陳奕芳代表僑委會表揚109年辦理雙十國慶活動有功僑團及個人，她同時說明各僑團活動事蹟，共有25個僑團及個人獲頒感謝狀。休士頓FASCA青年志工大使團指導老師許健彬及戴珮青也偕手頒發2020年美國總統志工服務獎給十位僑青，表彰他們在疫情期間仍舊協助僑社辦理活動、推廣台灣文化的熱忱；他們愉快的展示獎狀，向大家問好。

中華公所在典禮中以預錄方式播出新、舊公所主席交接短片，徐朗及關邦健在中華公所主席聯誼會會長林國煌監交下，交棒給新屆主席黃泰生及江麗君。羅復文隨即代表僑委會委員長童振源頒發感謝函給徐朗及關邦健，頒發賀函給黃泰生及江麗君；他期許中華公所在新團隊領導下再創新局。