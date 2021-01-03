參議員克魯茲 領頭挑戰拜登當選

由德州共和黨參議員克魯茲帶頭組成的聯盟，計畫挑戰拜登當選。（AP）

由共和黨 11名參議員 組成的聯盟2日宣布，將挑戰總統選舉結果，即在國會下周選舉人團（Electoral College）會議投票，確認拜登 當選總統時，拒絕某些州確認拜登（Joe Biden）勝選。

現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）拒絕接受其大選失敗，企圖顛覆選民意願，此舉已使該黨分裂。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）敦促共和黨不要試圖推翻選舉。

而由德州參議員克魯茲（Ted Cruz）領導的11名參議員表示，除非國會任命選舉委員會立即對選舉結果進行審核，否則他們將投票反對。但他們承認，他們不大可能改變選舉結果。

他們在聲明中指出，「我們打算在6日進行投票時，拒絕某些爭議州選民，他們並未得到合法證明（lawfully certified），除非完成緊急十天審核為止。」

密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）是第一個漠視麥康諾的人，表示將與眾議院共和黨人，在6日選舉人團會議上持反對票。

而內布拉斯加參議員薩斯（Ben Sasse）在黨內分歧時發出警告說，這是威脅國家公民規範的「危險策略」。

此議題也迫使共和黨做出選擇。副總統潘斯（Mike Pence）被夾在中間，面臨極大壓力。

他在社交媒體上說「我不會參加推翻選舉的計畫」潘斯是2024年總統候選人呼聲最高者之一，他也敦促其他共和黨人不要接受這種危險策略。

對於川普提起毫無根據的選民詐欺，兩黨選舉官員和川普任內的總檢察長巴維理（William Barr）表示，沒有證據表明，選舉存在廣泛的詐欺行為。

預計未來幾天並不會改變選舉結果。根據選舉人票，拜登以306票對232票勝選。