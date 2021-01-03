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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

德州新冠住院數 近1/3在達福區

編譯組／綜合報導

德州新冠肺炎疫情，連續五日創紀錄。1月1日新增1萬6027起新病例，33人死亡。自3月份疫情開始以來，該州已有177萬2483起病例，2萬7771人死亡。

另外，德州目前有1萬2481名確診病患住院中，其中達拉斯-福和市地區（Dallas-Fort Worth）便有3743人。

在元旦報告的新病例中，德州有1萬2369起確診病例，3658起疑似病例。自疫情開始以來，已有156萬3758起確診病例，20萬8725疑似病例。

截至12月31日為止，德州檢測七天平均陽性率為21.15%，抗原測試陽性率為13.78%。

個別縣的疫情上，達拉斯縣自除夕為止，共有17萬2165起確診病例和2萬1153疑似病例，1628人死亡。

泰倫特縣（Tarrant County）至除夕當天為止，共有15萬病例，13萬1146例確診，1萬8858起疑似。死亡1494人。

科林縣（Collin County）元旦當天增加970起病例，三人死亡。至今該縣已有4萬9393起病例，373人死亡，目前共513人住院。

丹頓縣（Denton County）至除夕當天，共有3萬9182起病例，死亡214人，202人住院。

其他縣情況，岩石牆（Rockwall）最新數據為6270起病例（5208起確診，1062疑似），54人死亡。

考夫曼縣（Kaufman）有9306起病例，122人死亡。Ellis縣1萬3261起病例，175人死亡。強森縣（Johnson）1萬1135起病例，162人死亡。

德州 疫情 檢測

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