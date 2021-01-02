德州新冠住院 連四天破紀錄

德州連續四天新冠肺炎住院人數破紀錄。（美聯社）

德州新冠肺炎 住院人數連續四天破紀錄。12月31日時，德州住院人數上升為1萬2268人，這是德州疫情 爆發以來，第一次超過1萬2000人因新冠肺炎住院。德州確診率也在攀升。31日確診率高達20.53%，比前一天的18.74%高出不少。

在休士頓，德州醫療中心（Texas Medical Center）ICU病床設置進入第二階段。第一階段所有的1萬3300ICU床位已經用完，有34%的病人為新冠肺炎患者。第二階段將增加373個ICU床位給新冠肺炎病人，無論輕、重症患者。

接下來還有第三階段的床位安排，屆時將再增加504個床位，但醫院表示第三階段的床位安排，不是長久之計。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）臨床事務院長James McDeavitt醫師曾表示，醫院第三階段只能持續約四周，任何超出此限制的都會透支員工的時間和精力，影響對病人的照護。

根據德州州長艾伯特10月簽署的重啟方案，如果一個地區連續七天醫院內新冠肺炎病人多於15%，室內商店的客容量必須從75%減少到50%，並且停止非必要手術（elective surgeries）。

目前，德州有兩大地區需要往回退，一是Chambers、蓋文斯頓縣（Galveston）、自由縣（Liberty）、布拉左里亞縣（Brazoria ），另一地區包括Brazos、Grimes和華盛頓縣。