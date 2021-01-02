趕在拜登上台前 EPA企圖放水德州燃煤電廠

環保署為德州頒布的燃煤發電廠煤塵管制條款，正在公聽程序。(環保署網頁)

川普 政府即將結束執政，預期拜登 政府將會回復到歐巴馬時代的環保政策。但聯邦環保署(EPA)搶在12月頒布法規，企圖讓德州 的燃煤發電廠，仍然可以沿用較寬鬆的煤塵管制條款。

川普在2016年的大選，以打破歐巴馬的嚴格環保法規做號召，贏得能源業與教育程度低的白人支持，這是他能當選的因素之一，而他在任內確實兌現了承諾，在環保與氣候變遷方面，採取與科學背道而馳的心態，大刀闊斧改變政策，放任企業汙染環境，當環保人士痛心疾首之際，川普對自己的威權更是沾沾自喜。

拜登有意提名北卡州環保局現任局長麥可黎根(Michael Regan)擔任EPA署長，從這一點可以看出，環保法規將會變得嚴格得多，黎根任內對煤塵汙染嚴加懲處，譬如他迫使杜克能源公司(Duke Energy)接受一項協議，把8000萬噸的煤塵清除，這是美國歷史上規模最大的煤塵汙染清除工程。煤塵(coal ash) 是燃煤火力發電廠產生的垃圾，如果不妥善儲存，煤塵裡的砷、鉛、汞等有害物質會滲入地下水源。

川普政府為了讓德州可以繼續採用較寬鬆的煤塵法規，EPA特別在2020年12月為德州頒布新規，讓德州將來可以自行規管煤塵的儲存方式，即使拜登政府的EPA用更嚴格的方式規管，德州暫時可以避過聯邦的法規，讓州內的燃煤發電廠，可以繼續採用川普政府的寬鬆法規。

2019年進行的「環境誠信專案」(Environmental Integrity project)調查發現，德州現有的燃煤發電廠儲存煤塵的地點，全部都有汙染物外洩情況。全國的50個州中，只有奧克拉荷馬州和喬治亞州，可以自行管理煤塵廢料，EPA放任德州的命令目前正在公聽期，如果最後真的過關，將會在明年2月起施行。