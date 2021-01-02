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休士頓最受歡迎新車、二手 均為福特F-150

休士頓訊
全美最受歡迎的二手車和新車，均為福特（Ford）F-150卡車。（福特汽車官網）
全美最受歡迎的二手車和新車，均為福特（Ford）F-150卡車。（福特汽車官網）

車輛銷售平台網站iSeeCars，近日統計近幾年車輛銷售情況，公佈全美及主要都市最暢銷新車、二手車品牌型號。

休士頓地區今年二手車銷量前五名依次為：Ford F-150，Chevrolet Silverado 1500，Toyota Camry，Ram Pickup 1500，Toyota Corolla。休士頓新車銷量前五名依次為：Ford F-150，Toyota RAV4，Toyota Camry，GMC Sierra 1500，Chevrolet Silverado 1500。

iSeeCars對2015至2019年的超過800萬輛二手車交易，以及2020年超過490萬新車交易做分析，得出結果：在2020年，不管全國還是地方，最受歡迎的二手車和新車為福特（Ford）F-150卡車。

iSeeCars行政分析人員Karl Brauer說，「無疑福特F-150在過去40年，都是全美最暢銷的車型，另外皮卡車（pickup trucks）流行也讓其銷量大增。」

緊隨其後的是兩外兩款卡車，雪佛蘭（Chevrolet）Silverado 1500和Ram 1500卡車，這兩款車都在最受歡迎的新車、二手車之列。

Karl Brauer說，「二手卡車依舊暢銷，在疫情期間甚至銷量有所上漲。但其他車型銷量就有所下降。因為顧客主要買車用於工作。」他說，「卡車銷售上升，在疫情開始後，甚至庫存不足。」

在休士頓，小型SUV像是Toyota RAV4，以及Sedans車型像是Toyota Camry也是今年的暢銷款。

Toyota 二手車 休士頓

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