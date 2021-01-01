疫樣生活：家庭關係崩潰邊緣

新冠疫情讓本來闔家歡樂的聖誕和新年佳節都黯淡了許多。（Unsplash）

聖誕節 才過，新年又將來臨，在新冠疫情 陰影下，民眾過節都充滿了不確定性。疫情不僅帶來病毒，也造成焦慮、矛盾等心理衝擊。一些家庭和本報讀者分享了他們的故事。

「新冠將我的家庭推到了崩潰邊緣。」家住聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的聞先生說，他是大陸新移民，他和妻子在美有個標準的中產小康之家。然而正如所有經歷「十年之癢」的家庭一樣，聞先生和妻子的關係近年來出現了一些問題。在過去，他可以通過外出社交排遣在家中的不良情緒。然而隨新冠疫情爆發，他和太太都只能居家工作，讓家中成為一座隨時可能爆發的「活火山」。

聞先生說，疫情前由於兩人都要出門工作，接觸時間有限，自然矛盾就少了許多。但疫情期間，兩人被迫整天在同一屋簷下，導致之前夫妻關係中的矛盾被激化，「三天一小鬧，五天一大鬧」。讓兩人都變得精神衰弱，家庭關係也瀕臨崩潰。本來他期望在佳節期間通過與家人共進晚餐修補關係，但沒想到惡化的疫情又讓他的計劃泡湯，只能以「過一天是一天」的想法來維持夫妻關係。

除了夫妻關係在疫情下面臨挑戰外，華人社區所看重的隔代家庭紐帶也在疫情期間遭到威脅。住在南灣（South Bay）的金女士說，自從新冠爆發以來，她已有近一年沒有和孫輩見面。雖然偶爾可以通過電話和視訊與孫輩講話，但隔著網絡的互動畢竟有限，年幼的孫子孫女對她的態度也明顯變得越發陌生。現在她最怕疫情延續到明年2月份，導致她的子女和孫輩們沒法回家過春節，迫使她和老伴過一個「沒有家味」的新年。

除了導致長者缺少陪伴外，新冠疫情導致的居家避疫 ，往往也會激化家庭矛盾，淡化家庭紐帶的影響。在這種情況下，面對不知還要持續多久的新冠疫情，如何維繫「居家避疫」下的家庭關係，不僅是每一位民眾都要面對的挑戰，也是政府的政策制定者應當考慮的公共政策問題。