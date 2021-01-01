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新冠抗體治療 患者更快恢復

編譯組／綜合報導
抗體治療所使用的點滴藥劑。（KHOU11截圖）
抗體治療所使用的點滴藥劑。（KHOU11截圖）

一種新的新冠治療方法，正在幫助新冠病人更快痊癒，並使他們避免長期住院。居住在休士頓的吉爾魯夫（Sandy Zeluff）成為了休士頓第一批接受抗體療法的居民之一，並且成功康復。

吉爾魯夫說，她經歷的新冠症狀包括頭痛、耳鳴和耳痛。身為一名退休護士，她本沒有把這些症狀當回事，直到她發現自己的血氧級別開始降低。

吉爾魯夫說，她平常熱愛運動，因此它的血氧濃度一直很高。在發現自己血氧降低後，她立即前往休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist）接受抗體治療。吉爾魯夫表示，整個治療的過程和快。在接受治療後的第二天她便感到恢復健康，並相信抗體療法使她避免長期住院。

休士頓衛理公會醫院已經為850名新冠患者進行抗體治療，並正在宣導這一治療方法的有效性。在衛理公會醫院工作的黃醫師（Howard Huang）表示，進行抗體療法最重要的一點是「提早治療」。在之前的臨床測試中，醫學界發現通過自我產生抗體康復患者體內的病毒量（Viral Load）降低速率更快。

目前抗體療法已經被包含在多數醫療保險中。醫師同時提醒居民，在接受抗體治療後，應等待90天後再接種新冠疫苗。

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