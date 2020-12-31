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年收少於7.5萬 獲第二波紓困金

記者謝雨珊／綜合報導
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。（美聯社）
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。（美聯社）

聯邦政府第二波紓困方案已由通過、總統簽署，除了拯救小企業、配送新冠疫苗外，也包括發放600元紓困金、300元失業金等。那些企業和個人，有資格領取第二波紓困金？

據多家主流媒體資訊，第二波紓困金的領取資格，很可能按照第一波紓困金的標準發放。個人申報調整後年所得在2019年少於7萬5000元，可獲全額600元。並在所得每多100元就少五元的情形下，調整後年所得超過8萬7000元，將無資格領取這筆錢；夫妻合併申報年所得少於15萬元，可獲1200元。超過17萬4000元，將無資格領取。

「被撫養」的17歲以下未成年人，可領取600元，且沒有成員的上限。相對的，第一波紓困金發給每位未成年人是500元。

部分民眾至今尚未領到第一波紓困金，現在擔心能否領到第二波？會計師葉俊麟表示，有資格但仍未領到錢的民眾，將在2020年報稅時獲取紓困抵扣額。事實上，即便在2018年、2019年報稅不符合領錢資格，如若納稅人在2020年失業或收入差，調整後收入恰好符合領取紓困金的資格。報完2020年稅表之後，亦有望同時領取第一波及第二波的紓困金。透過此法取到的紓困金不是現金支票，而是報稅抵扣額。

有些納稅人2020年受疫情影響，收入不如預期，只差「臨門一腳」即可領取紓困金。葉俊麟建議「在符合領取紓困金邊緣」的納稅人，在2020年報稅前，將錢存放至IRA退休帳戶，調整收入，使其符合領取紓困金的條件，最多1800元的兩波紓困金照樣可入袋。

新紓困方案也將撥大筆款項拯救小企業，支援PPP薪資保護貸款計劃。會計師張青表示，第二波PPP貸款計劃將有效援助艱困的小企業。員工在300人以下的中小企業，2020年收入比去年同期減少30％，即符合申請第二波PPP貸款資格。

張青表示，目前美國房市和股市漲得很高，但與社會現況完全相反。普羅大眾受疫情影響大，新紓困案非常有必要，尤其許多餐館、旅館、航空業者遭遇強烈衝擊，瀕臨倒閉邊緣，這筆9000億元紓困案，不管是對個人或企業都極具意義。

最新研究報告顯示，從今年夏季以來，將近800萬美國人的生活已跌落貧窮線之下，大批民眾申請失業救濟金，勞動市場招聘員工的速度卻相對緩慢。多數人都期望兩黨盡快通過新紓困案，交由總統簽字生效後發放，使大眾在這個「與眾不同」的假日佳節，領到暖心的「聖誕禮物」。

紓困金 報稅 貸款

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