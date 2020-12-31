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莫德納較有效？學者：差異不大

記者江碩涵／綜合報導
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北提醒，看新聞要特別小心。（張智北提供）
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北提醒，看新聞要特別小心。（張智北提供）

社群網上流傳一篇文章，指對亞裔及65歲以上長者來說，莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer）兩種新冠疫苗中，莫德納疫苗效果更好。美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北根據原始論文，指出兩種疫苗對亞裔效果相當接近，差異並沒有很大。

洛杉磯時報12月15日報導，莫德納疫苗在不同族裔的實驗顯示，對非裔、西裔、亞裔及混血都100%有效，但輝瑞疫苗三期實驗中，對非裔研究參與者有效率100%，西裔參與者有效率94.5%，略低於白人的94.7%，對亞裔有效率只有74.4%。

張智北分析，去找原始在NEJM上12月10日發表、12月16日更新的論文來看，其中第十頁表三顯示，接種疫苗卻仍被感染的八個人，族裔分別是白人七人，其中西語裔三人、非西語裔四人，非裔零人，其他一人，而這個其他一人可以從新聞來源判斷是亞裔。

張智北說，細看論文內容發現，亞裔完成兩次接種的兩組人數分別是疫苗組801人、控制組807人，控制組是沒有獲得真正疫苗的人，再從新聞來源的疫苗有效率，可以推算出亞裔的控制組染病者為三人。

他分析，從全體疫苗組1萬8860人中8人感染來看，感染率為0.042%；而控制組1萬8846人中有162人感染，感染率則為0.85%。張智北分析，如果只看亞裔，亞裔的疫苗組801人中只有一人感染，感染率為0.125%；亞裔的控制組807人中有3人感染，感染率則為0.372%。

張智北分析，從數字可看出，亞裔控制組感染率特別低，可能是亞裔注意戴口罩和各種防備措施，也導致亞裔控制組感染率特低，疫苗有效率也因此降低，亞裔疫苗組中一個人感染，感染率高達全體的三倍，這個結果，顯然對統計數字來說相當敏感。

他分析，亞裔疫苗組按照全體感染率來換算的話，應該是零感染，只有一個人感染，就是現在實驗結果，疫苗有效率就從100%降到75%。不可能更高了。洛杉磯時報做出這樣的報導，將對亞裔有相當大的影響，事實上到時候社區會打哪種疫苗，不是受打者所能決定的，也因此看新聞時要特別小心注意。

亞裔 疫苗 非裔

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