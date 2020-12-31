川普建牆合約爭議 日賠1.5萬元

川普政府急於建邊界牆，還沒有購下土地就先與建築商簽約。（示意圖，WeBuildtheWall網頁）

川普 政府急於建邊界牆，但還沒有購下土地就先與建築商簽約，德州 邊界地帶因為後來購地延誤，除了損失掉許多經費，實際建出的牆至今只有短短的15哩。

海關與邊界保護局(CBP)2019年與新墨西哥州 一家建築公司簽約，以3300萬元經費要在斯塔縣(Starr County)與墨西哥交界的地方，興建四哩長的邊界牆，問題是簽約時，還沒有把那些土地購入。當建商要開工的時候，土地因為價格爭議沒有購得，合約裡指明每等待一天政府要付給建商1萬5000元補償。

時至今日，土地爭議還是沒有解決，這家建商沒動一根手指，就已經得到了至少160萬元補償金。門多薩(Ociel Mendoza)的農場也在邊界上，政府出價13萬6000元收購，但他要求20萬元，官司到現在還沒有結果，眼看川普即將下台，但這四哩長的一段仍未開始施工。門多薩指出，40多年前他從這塊土地上偷渡入境，當時他就矢言要擁有這塊地，這是他夢想成真的地方。

從2017年至今，川普政府還沒購得土地之前，就已經與至少十多個建商簽約，要在格蘭德河谷建出146哩長的邊界牆，總金額超過20億元，到今年12月中旬，已建成的只有15哩。陸軍工兵署(Army Corps of Engineers)通常要求先購得土地然後才簽約，但是邊界牆工程因為有川普背書，所以允許先簽約再購地。

巴爾的摩大學(University of Baltimore)商學院合約專家蒂弗教授(Charles Tiefer)指出，川普政府在施政方面經常不照常規辦事，總想強迫法院同意行政部門的措施，本案就是勞民傷財的一個實例，先簽約然後再強行徵收土地，現在碰到了法院不肯同意政府的行動，把納稅人的錢無端浪費掉。