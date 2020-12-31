哈里斯縣疫情凶猛 籲新年居家

新年可能會引發新一波疫情。（KHOU截圖）

哈里斯縣（Harris County）12月30日發布公共安全令，呼籲民眾在除夕新年假期待在家裡，不要與住家以外的人一起慶祝新年。

KHOU電視台報導，該安全令稱，新冠肺炎疫情 在以危險的速度蔓延，所有居民應該取消所有聚會，要「保護自己，家人和醫護人員」。

隨著新年到來，政府官員擔心新年慶祝活動，會導致新一波疫情的爆發在2021初開始蔓延。

醫師Ali Mokdad表示，這次對新年的擔憂與以往不同，「這會是不同的慶祝，人們會與朋友、家人，甚至不認識的人慶祝，可能會出現超級傳播事件。」

Ali Mokdad醫師是華盛頓大學為白宮製作疫情預測模型團隊的一員。該模型預測，德州 將會迎來更嚴重的疫情，比夏季疫情反撲要嚴重很多。Ali Mokdad醫師說，雖然現在新增病例不斷增加，但戴口罩的人卻越來越少，出行越來越多。這也是造成德州冬季疫情爆發的原因之一。目前德州60%的重症監護病房(ICU)床位為新冠肺炎病人。

然而最糟的還沒到來，預測稱1月9日將是最嚴重的一天。

Ali Mokdad醫師說，目前最讓人擔憂的是德州醫院醫療資源的匱乏。很多醫院面臨ICU病床短缺。醫院不得不將新來的病人轉至其他很遠的醫院。

隨著住院人數的增加，新冠肺炎死亡人數也會上升。預測顯示到了2月1日，德州死亡人數將超過3萬5000人。但如果95%的民眾都戴了口罩，可以拯救2000人的性命。

但疫苗的效果，比民眾想像的來得慢得多。有專家預計，直到2021年下半年才能顯現疫苗的作用。