奧斯汀禁深夜堂食 州長反彈

奧斯汀市禁深夜堂食，德州州長反彈。（KHOU截圖）

查維斯縣（Travis County）政府頒布禁令：包括其德州 首府奧斯汀（Austin）在內的城市、地區餐廳、酒吧，在新年節日期間晚上10時30分之後到第二天凌晨，將禁止堂食。德州州長艾伯特對此禁令表示反對。

根據KHOU報導，該禁令從12月31日晚上10時30分至1月3日早6時，查維斯縣餐廳、酒吧等餐飲業者將禁止在晚間10時30分至早6時這一時段，提供堂食服務。這期間「得來速」、「街邊取餐」或送餐業務不受影響。該禁令對餐車等售賣食物和酒水的攤位也適用。

除了以上餐飲業者，其他商業活動不受影響。

該禁令是在查維斯縣疫情 不斷加重，醫院即將超負荷的情況下下達的。政府此外下達了居家避疫 令，呼籲民眾在新年假日期間不要與住家的人意外的人聚會，去餐廳僅買外賣。

奧斯汀市長Steve Adler警告民眾，在12月31日和1月1日晚間，執法人員將出動，對違反禁令者實施最高1000元的罰款。

然而這一深夜禁堂食的命令，立刻遭到德州州長艾伯特（Greg Abbott）的反對，他29日晚間發推文，「該禁令將不被允許。就這樣。」他表示，該禁令與其此前發佈的命令相違背。同時德州檢察長辦公室也發推特表示，查維斯縣這一禁令不合法規，需要立刻撤回或修正。隨後，檢察長辦公室表示已經對查維斯縣和奧斯汀市提起訴訟。

根據州長此前的政令，只有當某地區醫院床位的15%為新冠病人，這樣的情況持續一周以上，該地區才可以進一步實施商業行為的禁令。目前奧斯汀地區醫院有13%為新冠病人，ICU病床的34%為新冠病人。

對此，奧斯汀市長Steve Adler表示，深夜禁止堂食的作法沒有違背任何法令，只是一個「營運限令，市府律師告訴他們，該政令合法。