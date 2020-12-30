不懼疫情 恆豐銀行盈利創新高

恆豐銀行董事長吳文龍（右）表揚35年資深行員。（圖：恆豐銀行提供）

恆豐銀行12月22日在位於百利大道的總行會議室召開一年一度年終總結及策略會議，由於疫情 緣故，今年會議除休士頓 當地的執行董事及總行員工外，所有外州董事成員及分行員工，都以視訊形式出席會議。會中進行員工服務貢獻頒獎及聖誕抽獎活動。

會議上，董事長吳文龍及董事們聽取各部門經理的總結彙報及明年目標設定。吳文龍董事長在總結時表示，2020年初新冠疫情對全球無論公共衛生方面、還是經濟方面都造成極大的影響。即便外部環境不盡人意，但恆豐銀行卻創造出傲人成績，稅前收入將達到3620萬！

2020年對於恆豐銀行是別具意義的一年。經過22年不懈的努力，2020年恆豐銀行總資產突破20億大關，且總盈利創新高，是有史以來盈利最高的一年！資產報酬率（ROA）1.46%，投資報酬率（ROE）13.5%，今年派發股利將達到$ 2.50。

吳文龍在會議上再次感謝全體董事會成員及全體員工的努力，他表示，企業最大的的財富是人才，恆豐銀行在過去22年的經營中，成績顯著，因為有一支凝心聚力充滿朝氣的精英團隊。今年外部疫情環境惡劣，但是我們的員工始終堅守自己崗位，盡心盡意的為客戶提供服務，恆豐銀行為近300個中小企業申請SBA提供的PPP Loan，以協助在這次疫情中受到衝擊的中小企業共度難關。正是因為大家的努力，使銀行得以在疫情期間從始至終能正常營運，並創出年盈利3620萬元的優異成績。

為了感謝全體員工的辛勤努力，吳文龍宣佈，經董事會研究通過，2020年年終獎金為12個星期，與會員工掌聲雷動！吳文龍表示，2021年將是充滿挑戰的一年，恆豐銀行將更加深入內部管理機制，將更加審慎每一個貸款專案，繼續保持總資產良性運行及發展的趨勢，力爭2021年取得更好成績。

如同往年一樣，恆豐銀行繼續為服務十年以上的23位員工頒發金牌，在本地的員工由董事長親自將金牌為員工帶上，分行的獲獎員工的金牌，由分行經理頒發，氣氛一片熱烈。

會中聖誕抽獎活動氣氛熱烈，且是人人有現金獎，大小獎金共253個獎項，最大獎現金$888.88由達拉斯Harry Hines 分行員工抽到。

恆豐銀行成立于1998年5月18日，從臨時組合屋38位員工開始，經過22年兢兢業業努力，總資產突破20億，目前已成長為步入大型銀行的標準。員工超過233人、擁有總行和分行20處，及一個Loan production office。恆豐銀行大樓已成為休士頓中國 城的地標式建築外，也帶動中國城經濟繁榮。在未來，恒豐銀行將繼續秉持以心服務、服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。