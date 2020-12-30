我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

不懼疫情 恆豐銀行盈利創新高

休士頓訊
恆豐銀行董事長吳文龍（右）表揚35年資深行員。（圖：恆豐銀行提供）
恆豐銀行董事長吳文龍（右）表揚35年資深行員。（圖：恆豐銀行提供）

恆豐銀行12月22日在位於百利大道的總行會議室召開一年一度年終總結及策略會議，由於疫情緣故，今年會議除休士頓當地的執行董事及總行員工外，所有外州董事成員及分行員工，都以視訊形式出席會議。會中進行員工服務貢獻頒獎及聖誕抽獎活動。

會議上，董事長吳文龍及董事們聽取各部門經理的總結彙報及明年目標設定。吳文龍董事長在總結時表示，2020年初新冠疫情對全球無論公共衛生方面、還是經濟方面都造成極大的影響。即便外部環境不盡人意，但恆豐銀行卻創造出傲人成績，稅前收入將達到3620萬！

2020年對於恆豐銀行是別具意義的一年。經過22年不懈的努力，2020年恆豐銀行總資產突破20億大關，且總盈利創新高，是有史以來盈利最高的一年！資產報酬率（ROA）1.46%，投資報酬率（ROE）13.5%，今年派發股利將達到$ 2.50。 

吳文龍在會議上再次感謝全體董事會成員及全體員工的努力，他表示，企業最大的的財富是人才，恆豐銀行在過去22年的經營中，成績顯著，因為有一支凝心聚力充滿朝氣的精英團隊。今年外部疫情環境惡劣，但是我們的員工始終堅守自己崗位，盡心盡意的為客戶提供服務，恆豐銀行為近300個中小企業申請SBA提供的PPP Loan，以協助在這次疫情中受到衝擊的中小企業共度難關。正是因為大家的努力，使銀行得以在疫情期間從始至終能正常營運，並創出年盈利3620萬元的優異成績。 

為了感謝全體員工的辛勤努力，吳文龍宣佈，經董事會研究通過，2020年年終獎金為12個星期，與會員工掌聲雷動！吳文龍表示，2021年將是充滿挑戰的一年，恆豐銀行將更加深入內部管理機制，將更加審慎每一個貸款專案，繼續保持總資產良性運行及發展的趨勢，力爭2021年取得更好成績。

如同往年一樣，恆豐銀行繼續為服務十年以上的23位員工頒發金牌，在本地的員工由董事長親自將金牌為員工帶上，分行的獲獎員工的金牌，由分行經理頒發，氣氛一片熱烈。

會中聖誕抽獎活動氣氛熱烈，且是人人有現金獎，大小獎金共253個獎項，最大獎現金$888.88由達拉斯Harry Hines 分行員工抽到。

恆豐銀行成立于1998年5月18日，從臨時組合屋38位員工開始，經過22年兢兢業業努力，總資產突破20億，目前已成長為步入大型銀行的標準。員工超過233人、擁有總行和分行20處，及一個Loan production office。恆豐銀行大樓已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動中國城經濟繁榮。在未來，恒豐銀行將繼續秉持以心服務、服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。

疫情 中國 休士頓

上一則

新紓困案 薪資貸款PPP細節多

下一則

17歲休大女畢業生 市長接見祝賀

延伸閱讀

聖誕奇蹟！1篇報導找到離家11年爸爸 父一見他轉身就跑

聖誕奇蹟！1篇報導找到離家11年爸爸 父一見他轉身就跑
聖誕出行新高加劇大華府疫情 節後新增1.5萬確診、逾百死

聖誕出行新高加劇大華府疫情 節後新增1.5萬確診、逾百死
泰國聖誕大象戴巨型口罩進校園 宣導防疫

泰國聖誕大象戴巨型口罩進校園 宣導防疫
田州聖誕炸彈客 警方尋「數位足跡」找動機

田州聖誕炸彈客 警方尋「數位足跡」找動機
皇上黃營養健康中心節日優惠聖誕新年免費禮物領取

皇上黃營養健康中心節日優惠聖誕新年免費禮物領取
休士頓民宅瓦斯爆炸 屋毀幸無人傷

休士頓民宅瓦斯爆炸 屋毀幸無人傷

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院