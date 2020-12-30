17歲休大女畢業生 市長接見祝賀

17歲女孩薩黎娜卡提葉自休士頓大學畢業。(Salenah Cartier Instagram)

休士頓 金伍德區(Kingwood)17歲女孩薩黎娜卡提葉(Salenah Cartier) ，聖誕節 前從休士頓大學畢業，她是今年所有休大畢業生中年紀最輕的，而且1月份就要開始攻讀碩士課程。

金伍德區位於休士頓市的東北區，薩黎娜兩歲就會讀書，四歲就會解相當困難的數學問題，七歲就從小學畢業，14歲獲得高中畢業文憑。她表示父母讓在家上學(home-schooling)是她能夠快速進展的原因，如果去上正規的學校，她會被其他的同學拖累。

一般17歲的青少年還沒有投票權、還不能合法飲酒、還沒有踏進大學之門，但是薩黎娜已經擁有兩個學位：16歲從單星學院(Lone Star State)拿到的生物學(Biology)副學士學位(associate's degree)，以及聖誕節前從休士頓大學剛拿到的心理學(Psychology)學士學位(bachelor's degree) ，休大的鮑爾商學院(C.T. Bauer College of Business)還頒給她企業經營證書。

薩黎娜表示有兩位非洲裔人士是她效法的楷模，一位是副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) ，一位是休士頓市長透納(Sylvester Turner) ，賀錦麗讓她看到女性也可以在政界達到高峰，透納土生土長在休士頓，去哈佛完成學業以後回到故鄉貢獻心力，這兩位長輩給她許多啟發。薩黎娜在2020年休大所有的畢業生中年紀最小。

透納市長聽說了薩黎娜的傑出表現以後，18日在市政府大樓接見她，市長隨後並在推特帳戶上放了兩人的合照，並祝福薩黎娜前途無量。薩黎娜已經被休大教育學院碩士班錄取，1月份她就要開始攻讀碩士學位，之後還想獲得博士學位。薩黎娜胸懷大志，她表示她的最終目標是成為美國總統。