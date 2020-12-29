豐建偉仁心仁術 山東同鄉會贈匾感謝

山東老鄉歡唱「好漢歌」口聲嘹亮，情緒高昂。（記者封昌明／攝影）

影音來源: 記者封昌明

美南山東同鄉會為感謝前會長豐建偉醫生在新冠疫情 期間，在醫護的第一線為僑社貢獻，由副會長江岳發起在豐建偉醫生的「黃金心臟中心」舉行贈匾儀式。多位在過去接受豐建偉治療痊癒的患者到場表達感謝之意，場面溫馨感人。

本屆會長修宗明主持贈匾儀式，他表示，豐建偉多年來對山東老鄉以及所有休土頓社區的華人 華僑，在醫療健康方面提供熱情無私的幫助！老鄉及所有理事和家人們，很多人都受過豐建偉的幫助，特別是近期江岳副會長的父親也是在豐醫生的幫助下迅速康復。

修宗明指出，在新冠疫情期間豐建偉仍在前線奮戰抗擊新冠疫情，保護華人社區的健康和安全。今年3月新冠疫情爆發以來，所有人都居家隔離，但是醫護人員逆行奮戰在抗擊疫情的第一線，所以也要藉當天活動的機會，感謝所有像豐建偉醫師一樣，奮戰在抗擊疫情第一線的醫護工作者們！

美南山東同鄉會也在豐建偉的領導及組織下，舉辦了一系列的活動來共同幫助抗擊疫情，其中包括在今年疫情爆發初期，同鄉會參與了中國人活動中心和華夏學人等社團發起的捐款捐物活動；豐建偉醫師和顧瑛醫師發起的口罩等防疫物資捐贈活動，向赫曼醫院捐贈一萬多個一次性口罩和KN95口罩等物資；代表山東省和僑辦給赫曼醫院捐贈了25箱高質量的防護服；接受山東省僑辦捐贈的一萬個口罩並分發給社區的山東老鄉們；組織理事會捐款捐物幫助社區的老人和學生等群體抗擊疫情。另外，豐建偉和馬欣教授還組織了首次中美武漢疫情抗擊經驗交流會，邀請兩位頂級的北京 新冠病毒治療專家和休士頓哈里斯縣的衛生官員們共同參與，提供寶貴的抗疫經驗。

前會長房文清致詞時，希望準會長孫建義接任後一定要努力為鄉親做事，他並讚揚豐建偉是自己救命恩人，在多年前他曾心臟停止跳動，就是被豐建偉救回了一命，另有多位曾被救治的患者紛紛上台表達感激之意，並向豐建偉深深躹躬。

豐建偉謙虛地表示，美南山東同鄉會歷屆會長的貢獻讓人印象深刻，他強調生命只有一次，他願意犧牲一點個人的休息時間，為民眾健康把關，他甘之如飴，只要有人能活著，才有幸福可言，他肯定所有的華人醫生在這波疫情中，都做出了偉大的貢獻，大家不辭辛勞地付出，實現的都是白衣天使的天職。

豐建偉以身為山東人感到自豪及驕傲，他同時指出，預防疾病的發生才是醫療的主要目的，未來他們將結合所有識之士，透過團隊向華人社區提供方便的醫療服務。