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38歲孕婦染新冠 7天後猝死

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）居民Cindy Zepeda（中）確診新冠後，猝死家中。女兒Scheccid Zepeda（左）遠在日本駐地，無法迅速回家。（Scheccid Zepeda提供）
洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）居民Cindy Zepeda（中）確診新冠後，猝死家中。女兒Scheccid Zepeda（左）遠在日本駐地，無法迅速回家。（Scheccid Zepeda提供）

南加州居民Cindy Zepeda確診新冠3日後，猝死家中，得年38歲。她懷有身孕且患有糖尿病，從出現新冠症狀到殞命僅七天。

醫師認為，雖然懷孕的確有加重新冠病情的可能，但目前相關數據不足，無法得出懷孕就會使病情變重的結論。不過還是需要提醒孕婦，需時刻留意是否有呼吸不暢的狀況。

洛杉磯巴沙迪那星報報導，Cindy是單親媽媽，女兒Scheccid Zepeda是美國陸軍，目前在日本駐地服役。

母親確診新冠的消息，讓遠在日本駐地的Scheccid心急如焚。Scheccid已經決定要回家照顧母親，但因種種原因，無法在很短的時間內趕回。母女倆遂保持電話聯繫，直至母親確診新冠三日後，Scheccid發現無法再聯繫上母親，隨後得知母親已猝死家中。

洛杉磯加大（UCLA）醫學中心家庭醫學科（Obstetrics and Gynecology）主任Erin Saleeby表示，的確有懷孕的女性感染新冠後，病情變得非常嚴重的案例，但數量不多。上述病例，糖尿病也可能是導致她病情迅速加重的原因。

Saleeby強調，懷孕有可能導致新冠病情加重，因此孕婦需要時刻留意自身的健康狀況；假如在做簡單工作時，就感覺呼吸困難，這就需要留意並報告醫師。

洛杉磯加大 糖尿病 猝死

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