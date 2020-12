新冠病毒教育講座 報名登場

休士頓 華商經貿聯誼會和休士頓亞裔健康教育 協會將合辦一系列新冠病毒教育講座,邀請三位醫學專家幫助民眾了解確診從何而來以及COVID-19醫學資料和統計數字背後的意義,輕症和重症又各如何治療?我們應該注射新冠病毒疫苗 來預防被感染嗎?新冠病毒疫苗和其他疫苗之異?疫苗的選擇,何種人不應該注射,以及政府疫苗接種計畫和疫苗的釋疑。

講座一:談「確診」色變,2021年1月10日 (周日),上午9時至11時。主講人施惠德醫師,台北醫學院醫學博士、哈佛大學公共衛生學院碩士、Cardiac Electrophysiology, Center for Cardiac Arrhythmias、休士頓亞裔健康教育協會理事&前會長,線上影音 Webex 會議號碼:126 191 8039,密碼:01102021。

講座二:「征戰於休士頓的新冠沙場」,2021年1月17日(周日),上午9時至11時。主講人許環麟醫師為重症主治醫師(Houston Methodist Hospital)、助理教授、Texas A&M College of Medicine Executive Director of ICU Rotation前內科住院醫師。線上影音 Webex 會議號碼:126 744 6220, 密碼: 01172021。

講座三:「疫苗」知多少,2021年1月24日(周日)上午9時至11時,主講人林承興醫師為過敏免疫科主治醫師(Houston Methodist Hospital)。線上影音 Webex 會議號碼:126 283 8415, 密碼: 01242021。

報名請聯繫休士頓華商經貿聯誼會會長、休士頓亞裔健康教育協會理事黃春蘭,電郵:[email protected]。