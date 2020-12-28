新冠病毒教育講座 報名登場
休士頓華商經貿聯誼會和休士頓亞裔健康教育協會將合辦一系列新冠病毒教育講座，邀請三位醫學專家幫助民眾了解確診從何而來以及COVID-19醫學資料和統計數字背後的意義，輕症和重症又各如何治療？我們應該注射新冠病毒疫苗來預防被感染嗎？新冠病毒疫苗和其他疫苗之異？疫苗的選擇，何種人不應該注射，以及政府疫苗接種計畫和疫苗的釋疑。
講座一：談「確診」色變，2021年1月10日 (周日)，上午9時至11時。主講人施惠德醫師，台北醫學院醫學博士、哈佛大學公共衛生學院碩士、Cardiac Electrophysiology, Center for Cardiac Arrhythmias、休士頓亞裔健康教育協會理事&前會長，線上影音 Webex 會議號碼：126 191 8039，密碼：01102021。
講座二：「征戰於休士頓的新冠沙場」，2021年1月17日(周日)，上午9時至11時。主講人許環麟醫師為重症主治醫師(Houston Methodist Hospital)、助理教授、Texas A&M College of Medicine Executive Director of ICU Rotation前內科住院醫師。線上影音 Webex 會議號碼：126 744 6220, 密碼: 01172021。
講座三：「疫苗」知多少，2021年1月24日(周日)上午9時至11時，主講人林承興醫師為過敏免疫科主治醫師(Houston Methodist Hospital)。線上影音 Webex 會議號碼：126 283 8415, 密碼: 01242021。
報名請聯繫休士頓華商經貿聯誼會會長、休士頓亞裔健康教育協會理事黃春蘭，電郵：[email protected]。
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