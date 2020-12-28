新冠病毒教育講座 報名登場

休士頓 華商經貿聯誼會和休士頓亞裔健康教育 協會將合辦一系列新冠病毒教育講座，邀請三位醫學專家幫助民眾了解確診從何而來以及COVID-19醫學資料和統計數字背後的意義，輕症和重症又各如何治療？我們應該注射新冠病毒疫苗 來預防被感染嗎？新冠病毒疫苗和其他疫苗之異？疫苗的選擇，何種人不應該注射，以及政府疫苗接種計畫和疫苗的釋疑。

講座一：談「確診」色變，2021年1月10日 (周日)，上午9時至11時。主講人施惠德醫師，台北醫學院醫學博士、哈佛大學公共衛生學院碩士、Cardiac Electrophysiology, Center for Cardiac Arrhythmias、休士頓亞裔健康教育協會理事&前會長，線上影音 Webex 會議號碼：126 191 8039，密碼：01102021。

講座二：「征戰於休士頓的新冠沙場」，2021年1月17日(周日)，上午9時至11時。主講人許環麟醫師為重症主治醫師(Houston Methodist Hospital)、助理教授、Texas A&M College of Medicine Executive Director of ICU Rotation前內科住院醫師。線上影音 Webex 會議號碼：126 744 6220, 密碼: 01172021。

講座三：「疫苗」知多少，2021年1月24日(周日)上午9時至11時，主講人林承興醫師為過敏免疫科主治醫師(Houston Methodist Hospital)。線上影音 Webex 會議號碼：126 283 8415, 密碼: 01242021。

報名請聯繫休士頓華商經貿聯誼會會長、休士頓亞裔健康教育協會理事黃春蘭，電郵：[email protected]。