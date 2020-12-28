專家：民眾勿因怕反應拒打疫苗

針對日前阿拉斯加傳出，有醫護人員接種輝瑞後嚴重過敏 ，但未有生命危險。加州 仁愛醫療集團共同執行長、流行病學博士邱文達表示，對藥物、食物和其他疫苗有過敏反應的人群，要特別注意。他建議施打疫苗的人員，應該遵照衛生部門官方準則，譬如普通人打完疫苗觀察15分鐘，過敏病史的人打完要觀察30分鐘。

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）鮑爾溫公園（Baldwin Park）家庭醫科主任周育澍（Jack Chou）建議，民眾不要因為害怕出現不良反應而拒絕接種。因為有些人即便接種完流感疫苗 後，也會有些反應，「有些反應總比得病好」，並呼籲接種完也要繼續戴口罩，做好衛生防範措施。

至於美國上市的兩種新冠疫苗哪一種比較好？周育澍表示，無法說哪個疫苗更好，只不過輝瑞和莫德納完成第三期試驗，提前搶標得到緊急使用批准。他相信兩種療效都不錯，只不過要看醫院分配到的是哪一種。

兩位專家均認為，無法比較哪一種疫苗更好。但兩者在保存運輸問題上有一定差異，譬如輝瑞保證在零下70、80度，乾冰只能保存五天；莫德納對溫度的要求稍微寬鬆，為零下20度，可保存30天。