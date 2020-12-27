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度假村槍擊威脅 警封鎖未見嫌犯

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，警方接獲有男子在聖誕節當晚，威脅要對葡萄市（Grapevine）大狼屋度假村（Great Wolf Longe）進行槍擊後，八個機構對這項「行動威脅」（active threat）做出回應，但警方在進入度假村後，並未發現任何可疑嫌犯。

葡萄市警局發言人Amanda McNew說，這起事件發生於當晚9時左右，警方接獲電話，稱一名男子威脅要在度假村開火。她說，報案後幾分鐘內，911調度員接獲數名受到威脅度假村旅客的電話。

McNew說，「多名目擊者告訴我們，一名男子說他有槍，打算開槍射殺」她說，「我們針對此回應定調為行動威脅，而非回應行動槍手，差別在於沒有人開火，也沒人看到武器。」

追蹤到報案電話來自度假村八樓後，該樓客人轉移至安全區域，以便管理人員進入每間房間搜索。McNew說，警方並檢視接獲報案電話房間內的安全情況，確認無人遭受危險。

度假村已暫時封鎖，意味著顧客需在其他地方找到安身之處。

其他做出回應的機構，包括東北塔蘭特縣（Tarrant County）特警隊（SWAT），葡萄市消防局，以及貝德福（Bedford）、Euless、Hurst、Irving和Southlake等市警局。

McNew說，在未發現嫌犯，也並未發現傷亡者後，警方於26日凌晨2時左右撤退，但仍保留部分警力以防萬一。

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